Al manifestar que "ojalá pague", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los 51 mil millones de pesos que tienen en adeudos fiscales sus empresas.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal evitó opinar sobre la visita del empresario a la cena navideña que encabezó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington DC.

La Mandataria federal señaló que es importante que la población mexicana conozca que los adeudos fiscales de las empresas de Grupo Salinas datan desde 2008.

Señaló que conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, el Grupo Salinas podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.

"Hay que ver qué es lo que contesta el Grupo. De lo otro ya no voy a opinar, la verdad, no, no creo que valga la pena.

"Yo creo yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente, pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho y la verdad, ojalá pague", dijo.

