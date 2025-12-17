Más Información

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Reportan grave a adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros, Tamaulipas; "no reacciona", señalan médicos

Este miércoles 17 de diciembre, el presidente de , Donald Trump, da un mensaje en vivo desde la Casa Blanca, en el que se prevé dé un balance de los principales logros de su administración y si avanzará su plan contra Venezuela.

La intervención de busca reforzar su narrativa de resultados en áreas como economía, migración, seguridad y política exterior, en un escenario marcado por la polarización política, las críticas de la oposición y el arranque de una nueva etapa de su gobierno.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó a periodistas que el mandatario "hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y todo lo que sigue planeando hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense".

Sigue aquí la transmisión EN VIVO

