Este miércoles 17 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mensaje en vivo desde la Casa Blanca, en el que se prevé dé un balance de los principales logros de su administración y si avanzará su plan contra Venezuela.

La intervención de Trump busca reforzar su narrativa de resultados en áreas como economía, migración, seguridad y política exterior, en un escenario marcado por la polarización política, las críticas de la oposición y el arranque de una nueva etapa de su gobierno.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó a periodistas que el mandatario "hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y todo lo que sigue planeando hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense".

