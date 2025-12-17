Más Información
Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad
Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol
Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva
Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano
UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca
"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU
Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy
Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información
Este miércoles 17 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mensaje en vivo desde la Casa Blanca, en el que se prevé dé un balance de los principales logros de su administración y si avanzará su plan contra Venezuela.
La intervención de Trump busca reforzar su narrativa de resultados en áreas como economía, migración, seguridad y política exterior, en un escenario marcado por la polarización política, las críticas de la oposición y el arranque de una nueva etapa de su gobierno.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó a periodistas que el mandatario "hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y todo lo que sigue planeando hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense".
Lee también Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EU; lo queremos de vuelta, exige
Sigue aquí la transmisión EN VIVO
Lee también En la Casa Blanca instalan placas en los retratos de Biden y Obama; ridiculizan a los exmandatarios
Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación
desa/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]