Texcoco, Edomex.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la autollamada cuarta transformación entrega bienestar a las personas mexicanas con los recursos que pagan y que en gobiernos pasados se robaban.

Como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, Sheinbaum Pardo hizo entrega de 10 trenes de pavimentación a los municipios de Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco y Valle de Chalco.

"Bienestar, esa es la esencia de la transformación, brindar bienestar al pueblo de México. ¿ Y con qué se hace? Con los recursos que pagan los mexicanos en impuestos, solo que antes se lo robaban.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo entrega de 10 trenes de pavimentación a los municipios de Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco y Valle de Chalco este viernes 19 de diciembre de 2025. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

"Ahora llegan directo a la gente en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda y en obras públicas", dijo la Mandataria federal.

Destacó la Presidenta las capacidades que se pueden generar en los municipios, en los estados y en la federación, "para que con los propios trabajadores de SICT, del estado, de los municipios, se pueda repavimentar; evidentemente, pues se generan capacidades y además se ahorra mucho dinero".

Indicó que muy pronto se a anunciará el nuevo bachetón "que va a ser muy importante para todo el país": "Pero en particular en el Oriente del Estado de México, es uno de los programas estratégicos del gobierno de México".

Destacó que el el tema de agua e inundaciones, para esta zona del Estado de México se hizo también un programa especial con pozos y rehabilitación de drenaje. Mencionó otras obras en educación, vivienda y movilidad como la rehabilitación del Periférico Oriente y el Trolebús a Ixtapaluca.

Delfina Gómez reconoce apoyo para "elevar la calidad de vida" de los mexiquenses

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció el apoyo de la Mandataria federal para "elevar la calidad de vida" de los mexiquenses.

Indudablemente va a cambiar la imagen urbana de nuestros municipios, expresó la gobernadora Gómez.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), indicó que la inversión es de 450 millones de pesos para la adquisición de 10 trenes.

"Son 10 trenes, cada uno cuenta con una perfiladora que es la máquina que levanta, lo que le decimos fresadora o perfiladora; un rodillo metálico que es parte de la compactación inicial; una petrolizadora; una pavimentadora que es la que extiende el asfalto y un compactador neumático.

"Son equipos de última generación muy avanzados con rendimientos importantes", expuso Esteva.

El titular de la SICT indicó que estarán atendiendo estos 10 trenes de repavimentación 340 kilómetros de longitud, además que ya se entregaron otro trenes a seis municipios mexiquenses.

Jesús Esteva señaló que otros estados ya tienen trenes de repavimentación para garantizar caminos más seguros y para 2026 se espera que haya uno por cada entidad federativa.

Armando Quintero, responsable del Programa del Oriente de Valle de Chalco, también estuvo presente, así como las alcaldesas y alcaldes, quienes agradecieron este apoyo.

El alcalde de Valle de Chalco, Alan Velasco, admitió que su municipio es de "los más olvidados" y llevaban muchos años con calles sin pavimentar.

El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez, comentó que su municipio necesitaba "una intervención decidida"

