México formará parte del grupo de países incluidos en los nuevos proyectos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), organismo especializado de la ONU orientado a fortalecer la agricultura sostenible y la resiliencia climática.

Para nuestro país, los objetivos del programa se concentran en fortalecer la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, mejorar la gestión de tierras productivas y promover prácticas agrícolas que incrementen la resiliencia frente a los efectos del cambio climático, particularmente en comunidades rurales y zonas con presión ambiental, según informó el organismo.

Dichos proyectos, financiados por el Global Environment Facility (GEF), se enfocan en apoyar a los países participantes en la adopción de prácticas productivas que permitan mejorar el manejo de suelos, restaurar ecosistemas degradados y reducir el impacto ambiental de la actividad agrícola, de acuerdo con los lineamientos del organismo internacional.

De acuerdo con la FAO, las iniciativas permitirán mejorar la gestión de alrededor de 1.2 millones de hectáreas de tierras agrícolas a nivel global, restaurar más de 314 mil hectáreas de paisajes degradados y mitigar hasta 84.5 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la implementación de sistemas agroforestales, manejo sostenible del suelo y ganadería climáticamente inteligente.

El programa cuenta con una cobertura estimada de más de un millón de personas a nivel mundial y una inversión internacional cercana a 60 millones de dólares.

México participa junto con países como India, Bangladesh, Senegal, Tanzania, la República Democrática del Congo y Ucrania en este paquete de proyectos, que forman parte del programa de cooperación FAO-GEF, vigente desde 2006.

Según el organismo, el objetivo general del programa es apoyar a los países en la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, fortalecer las capacidades productivas en el medio rural y contribuir a la conservación de la biodiversidad en territorios agrícolas.

