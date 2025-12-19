Más Información

Fuerzas federales recapturaron a Armando Gómez Núñez, alias , considerado uno de los operadores de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (), quien desde mayo de este año llevaba su proceso penal en , luego de que un juez le cambió la medida cautelar de prisión preventiva.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó este viernes que Gómez Núñez, fue reaprehendido en Jalisco y se le relaciona con asesinatos, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a los Estados Unidos.

Armando “N”, alias “Delta 1”, fue detenido en Jalisco, informó la SSPC este viernes 19 de diciembre de 2025. Foto: Especial
En mayo de 2025, Gómez Núñez fue vinculado a proceso por los delitos de contra la salud y portación de armas de fuego, pero un juez le concedió arresto domiciliario debido a que acreditó problemas de salud.

Es identificado por las autoridades como pareja sentimental de la hermana de la alcaldesa emecista de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, y como encargado de la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en .

Investigaciones ministeriales refieren que Gómez Núñez es el autor de la alianza del CJNG con la célula delictiva de en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, que se disputan con otros grupos criminales como Los Templarios y el Cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”.

Desmantelan narcolaboratorio en Durango

La dependencia informó que, en otra acción realizada en , elementos federales desmantelaron un utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.

