Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Washington. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “Guacho”, miembro de un y acusado de fingir su muerte para evitar ser capturado, fue condenado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el lavado de dinero de una de las organizaciones de más grandes y violentas de su país natal.

“Guacho”, yerno de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", vivía en California bajo una identidad falsa cuando fue arrestado en noviembre de 2024. El padre de su novia de toda la vida es el jefe fugitivo del (CJNG).

Gutiérrez Ochoa era buscado en México por el presunto secuestro de dos miembros de la Armada mexicana en 2021 para de la esposa de "El Mencho" después de que fuera arrestada por las autoridades mexicanas, según la declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas.

El juez federal Beryl Howell, de, condenó a Gutiérrez Ochoa a 11 años y ocho meses de prisión federal. Howell afirmó que el violento cártel también es una “fuerza peligrosa” en Estados Unidos.

“Es una forma peligrosa de ganarse la vida”, dijo Howell. “Es una forma peligrosa de vivir”.

Gutiérrez Ochoa le dijo al juez que acepta la responsabilidad por su “error”.

“Lamento todo esto”, dijo a través de un traductor. “Nunca más volveré a cometer un error como este en mi vida”.

Los fiscales del Departamento de Justicia recomendaron una pena de 14 años de para Gutiérrez Ochoa, de 28 años, quien se declaró culpable en junio de conspirar para lavar millones de dólares procedentes del tráfico de drogas. Los fiscales lo describieron como un peligroso agente entrenado que se infiltró secretamente en Estados Unidos para cumplir las órdenes del .

“El CJNG mata, tortura y corrompe para traficar con cantidades astronómicas de cocaína, metanfetamina y otras drogas en y otros lugares, todo ello con el fin de obtener beneficios y enriquecerse, lo que a su vez financia el ciclo de violencia que devasta innumerables vidas y comunidades”, escribieron los fiscales.

Los abogados de Gutiérrez Ochoa habían solicitado una pena de siete años de prisión. Afirmaron que se arrepentía y aceptaba la responsabilidad por su conducta delictiva.

“La rehabilitación del Sr. Gutiérrez no es una simple actuación”, escribieron. “Refleja a un joven que ahora comprende plenamente la magnitud de sus errores y que busca reconstruir su vida con integridad”.

"El Mencho" dijo a sus socios que había matado a Gutiérrez Ochoa por mentir, pero en realidad Gutiérrez Ochoa fingió su muerte y huyó de a Riverside, California, según las autoridades. Gutiérrez Ochoa y su novia, ciudadana estadounidense, vivían “una vida de abundancia patrocinada por el CJNG” en una casa de 1.2 millones de dólares comprada con dinero blanqueado del cártel, según los fiscales.

Estados Unidos contra el CJNG; busca a "El Mencho"

El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de "El Mencho".

En febrero, la administración del presidente designó al CJNG como organización terrorista extranjera, lo que dio a las autoridades nuevas herramientas para procesar a los asociados del cártel.

Howell ha condenado a otros líderes del CJNG.

José González Valencia, cuñado de "El Mencho", fue condenado en junio a 30 años de prisión tras declararse culpable de un delito de conspiración para traficar con drogas.

El hijo de "El Mencho", Rubén Oseguera, conocido como "El Menchito", fue condenado en marzo a cadena perpetua después de que un jurado lo declarara culpable de conspirar para distribuir cocaína y para su importación a Estados Unidos y de utilizar un en una conspiración relacionada con drogas.

