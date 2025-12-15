Jüsto, el supermercado 100% digital, anunció el cierre de sus operaciones en el país.

“Hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de Jüsto en México a partir del 15 de diciembre de 2025. Esta decisión responde a factores financieros, operativos y estratégicos”, dice un mensaje de la firma en su sitio oficial de internet.

La compañía, establecida en México en 2019, dijo que hasta esa fecha, ciertos servicios estarán limitados y algunas funcionalidades podrán deshabilitarse con anterioridad para asegurar un cierre ordenado de la compañía.

De acuerdo con la definición de la compañía, Jüsto tenía un modelo de negocio 100% en línea, donde ofrecía un catálogo de productos, tanto de primeras marcas como de productores locales, a precios competitivos. De igual forma, buscaba un modelo de abarrotes más justo, equitativo y sostenible, empoderando a los pequeños y medianos empresarios.

La firma mantenía buenas expectativas en México. De hecho, en noviembre de 2024 anunció una alianza con Amazon para la comercialización de sus productos.

“Queremos agradecerte sinceramente por habernos acompañado. Gracias por confiar en una forma distinta de hacer el súper, por elegir productos más frescos, apoyar a productores mexicanos y creer, junto con nosotros, que era posible hacer las cosas mejor”, dice el mensaje de despedida a sus clientes.

Jüsto, supermercado 100% digital cierra sus operaciones en México / Foto: Especial

¿Qué pasará con los clientes y pedidos de Jüsto?

En su página web, Jüsto informó que, tras el cierre de sus operaciones en México, iniciará un proceso ordenado para atender pedidos pendientes, reembolsos y obligaciones con sus clientes. La empresa detalló que los pedidos confirmados antes de la fecha de cierre serán entregados normalmente, siempre que exista disponibilidad de inventario y capacidad logística.

Una vez concluido el periodo de operación, la plataforma dejará de aceptar nuevos pedidos. El sitio web y la aplicación podrán permanecer visibles únicamente con fines informativos, pero ya no funcionarán como canales de compra. En caso de que algún pedido no pueda completarse, Jüsto realizará el reembolso correspondiente al método de pago original, conforme a sus políticas.

Respecto a los saldos acumulados en Justo Wallet, la empresa aclaró que estos dejarán de tener validez tras el cierre, ya que no será posible utilizarlos en compras posteriores. Por ello, recomendó a los usuarios hacer uso de cualquier beneficio disponible antes de la fecha límite anunciada.

En materia de datos personales, Jüsto señaló que continuará cumpliendo con la normativa vigente. Los métodos de pago almacenados serán eliminados o desactivados conforme a los acuerdos con los procesadores financieros, y no podrán ser utilizados ni actualizados una vez que la plataforma deje de operar.

Finalmente, la compañía mantendrá activos sus canales de atención durante el proceso de cierre para resolver dudas relacionadas con entregas, reembolsos y facturación. El acceso al historial de compras y a las facturas estará disponible por un periodo limitado, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

