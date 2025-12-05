Horas después de que se conoció que el monto de las ventas de El Buen Fin 2025 alcanzó los 219 mil millones de pesos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que el monto superó las expectativas en ventas y agregó que el evento impulsa el consumo, la formalidad y las ventas de los negocios familiares.

Dijo que las ventas se incrementaron en 46 mil millones de pesos, con respecto a la edición anterior lo que muestra la confianza de los consumidores en el comercio formal y el fomento al mercado interno de la política pública.

En un comunicado, el organismo dijo que aumentó en 13% el número de establecimientos inscritos al subir de 190 mil a 216 mil negocios.

Las ventas subieron entre 10% y 30% en los negocios participantes, en los días que se realizó el evento, es decir, del 13 al 17 de noviembre.

En el Informe de Resultados de El Buen Fin 2025 que realizó la Concanaco se explicó que “en términos de participación sectorial, alrededor del 60% de la actividad correspondió al comercio minorista, 16% al comercio mayorista, 14% al turismo y 11% a servicios, lo que confirma el peso del comercio organizado y de los servicios en la dinámica de El Buen Fin”.

Añadió que “aproximadamente 36% de la participación provino de negocios locales y empresas familiares, mientras que 64% correspondió a tiendas departamentales y de autoservicio, consolidando al Buen Fin como una plataforma cada vez más relevante para las empresas familiares”.

El métodos de pago que más se utilizó en esos cinco días del evento fueron tarjetas de crédito y débito. La mayor parte de las operaciones se realizó en tiendas físicas, complementadas por canales digitales.

Añadió que alrededor de un tercio de las empresas reportó la creación de nuevos puestos de trabajo durante los días del evento, la mayoría de carácter temporal, lo que contribuye a mejorar el ingreso de miles de familias hacia el cierre del año.

