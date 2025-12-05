La participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sorteo del Mundial FIFA 2026 debe leerse como un mensaje de unidad, confianza y certeza, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Agregó que el evento generará una derrama económica y la “presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque político de esa gran tarea”.

En un comunicado, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que impulsará la campaña un “Mundial muy mexicano” para que el evento se traduzca en empleo, inversión y crecimiento para millones de negocios familiares”.

Presidente de la FIFA Giovanni Infantino, el presidente de EU Donald Trump, la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney (05/12/2025). Foto: Captura de video

Comentó que el Mundial de Fútbol es un evento que contribuirá a la reactivación económica, además de ser “causa nacional que trasciende colores y une a las familias, a las empresas y a las comunidades en torno al deporte, al turismo...”.

Recordó que estiman que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar una derrama económica de más de 65 mil millones de pesos (equivalentes a 3 mil millones de dólares), así como 12 mil empleos temporales.

Al esperarse 5.5 millones de visitantes a vivir este evento a las distintas ciudades del país donde se disputarán los 13 partidos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Presidente de la Concanaco-Servytur añadió que “el Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país”.

Comentó que tienen un plan de trabajo para aprovechar el evento, por lo que instalará una mesa de trabajo nacional con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y los centros de entrenamiento (Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana).

Lo anterior con el objetivo de coordinar acciones en materia de capacitación, digitalización, promoción turística y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que serán protagonistas de la experiencia mundialista en México”.

Agregó que con ello busca que “la derrama se distribuya de manera equilibrada entre hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercios de barrio, prestadores de servicios turísticos y negocios familiares, que día a día sostienen el mercado interno y el empleo formal”.