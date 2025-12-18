Más Información

Luego que ayer la administración de hizo llamado a Gobierno de Mexico para que reconsidere su apoyo a Cuba, la presidenta afirmó que la relación con la isla se mantendrá y que es, dijo, una "decisión soberana".

La Mandataria federal reconoció que la siempre ha sido una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y lo cual, indicó, no tiene por qué influir en la relación entre ambos países.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que México fue el único país en la OEA en 1962 que votó en contra de no romper relaciones diplomáticas con la isla tras el triunfo de la Revolución Cubana.

"Esa relación siempre ha sido una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. No tiene por qué influir en lay nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir, el bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo.

"Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido, repito, desde López Mateos", aseveró.

