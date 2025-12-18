Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Sheinbaum: Con Trump se busca el mejor acuerdo en todos los temas; "sin pelearnos y cabeza fría", afirma

Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

La presidenta informó que con el gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), , se continuará con el esquema de buscar el mejor acuerdo posible en todos los temas, sin pelearnos y cabeza fría.

En conferencia de prensa matutina en , la jefa del Ejecutivo federal indicó que esta política ha funcionado hasta el momento.

La Mandataria federal destacó el fortalecimiento de todos los consulados mexicanos en la Unión Americana para apoyar a los millones de paisanos que viven y trabajan en ese país.

"Buscar el mejor acuerdo posible el gobierno de los Estados Unidos. Nos ha funcionado hasta ahora y vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, cabeza fría y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos y la protección de nuestros hermanos en Estados Unidos que es el fortalecimiento de los consulados y de la atención consular a todas y a todos", dijo.

