Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Luego de que el pasado 11 de diciembre México y celebraron la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países, se lograron diversos acuerdos que va desde el seguimiento de hasta huachicol y extradiciones.

En la reunión, encabezada por , encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el embajador Ronald Johnson, se revisaron los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas.

También se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales.

Lee también

México y EU. (15/12/25) Foto: iStock
México y EU. (15/12/25) Foto: iStock

Alcances entre México y EU

La SRE indicó que ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones, así como dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones.

Además, fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas de cara a la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

México reiteró que la cooperación en materia de seguridad se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida.

Lee también

La Cancillería indicó que se subrayó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente "deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de ambos países".

"Ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano", añadió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]