Luego de que el pasado 11 de diciembre México y Estados Unidos celebraron la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países, se lograron diversos acuerdos que va desde el seguimiento de armas hasta huachicol y extradiciones.

En la reunión, encabezada por Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el embajador Ronald Johnson, se revisaron los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas.

También se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales.

México y EU. (15/12/25) Foto: iStock

Alcances entre México y EU

La SRE indicó que ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones, así como dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones.

Además, fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas de cara a la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

México reiteró que la cooperación en materia de seguridad se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida.

La Cancillería indicó que se subrayó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente "deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de ambos países".

"Ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano", añadió.

