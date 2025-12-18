Culiacán. - Ante la jornada de violencia que se vivió en el municipio de Escuinapa, con enfrentamientos entre grupos rivales donde hubo bloqueo de carreteras, ataques con artefactos explosivos lanzados con drones, con un saldo de cinco muertos, se tiene previsto la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

La información que se conoce es que el jefe de las fuerzas castrenses presidirá una reunión privada en la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, para evaluar la situación que se presenta en el sur de Sinaloa, cuyos últimos acontecimientos obligaron a suspender clases y todos los eventos públicos y privados.

El tránsito vehicular en la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, se restableció totalmente la tarde del miércoles pasado luego de que fueron retiradas las unidades incendiadas que sirvieron de bloqueo y se desactivaron varios artefactos explosivos artesanales que fueron localizados en varios puntos.

Lee también Congreso de Sinaloa aprueba crear Unidad de Investigación Cibernética en Fiscalía estatal; atenderán delitos cometidos en entornos digitales

Aun cuando las autoridades no dieron a conocer la cifra oficial de personas que resultaron muertas en la serie de enfrentamientos, dos de ellas encontradas calcinadas dentro de una camioneta, por datos divulgados en redes sociales se documentaron cinco víctimas de la violencia que se vivió por varias horas.

Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, dio a conocer que la presencia de las fuerzas armadas, con patrullajes y sobre vuelos, dieron tranquilidad a la población a la cual le había recomendado no salir de sus hogares ante las continuas detonaciones de armas de fuego, tanto en la cabecera municipal como en las carreteras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL