Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

El pasado miércoles 3 de diciembre, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron una serie de fotografías y videos inéditos de la isla privada del magnate financiero Jeffrey Epstein, "Little Saint James", revelando detalles inquietantes y nuevos rostros implicados.

En las imágenes publicadas se pueden ver diferentes habitaciones del complejo, como dormitorios y baños, además de una peculiar sala con una silla de dentista y máscaras colgadas en las paredes, levantando un sinfín de especulaciones por parte de usuarios en redes sociales.

Los demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes publican fotos que muestran a Donald Trump con sobrevivientes de Epstein. Foto: captura de pantalla

¿Qué personajes se han visto involucrados con Epstein?

Desde líderes políticos y figuras de la realeza hasta cantantes y celebridades de Hollywood, los archivos del delincuente sexual fallecido en 2019 en su celda de prisión, Jeffrey Epstein, han revelado nuevos rostros de personajes que mantuvieron vínculos con el millonario neoyorquino.

El actual presidente de EU, Donald Trump, aparece en distintas fotografías de eventos sociales, incluyendo fotos con mujeres no identificadas y en reuniones en sus clubes de Florida y Nueva York. Tras ser cuestionado por ellas, el mandatario respondió que "no son gran cosa", ya que "hay cientos de personas que tienen fotos con él".

En los últimos días también se han publicado fotos de Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, junto a Epstein y su colaboradora y pareja sentimental Ghislaine Maxwell, así como imágenes de él en un jacuzzi con una persona cuyo rostro fue censurado.

El expresidente estadounidense, Bill Clinton (der), con el magnate Jeffrey Epstein y la entonces socialité Ghislaine Maxwell. FOTO: REDES

El nombre del magnate estadounidense y cofundador de Microsoft Bill Gates también se ha visto envuelto en las fotografías, así como el director de cine y actor Woody Allen, quien generó gran revuelo entre internautas de redes sociales, quienes aseguran estar "decepcionados" por su aparición.

Otra de las figuras que resaltan es Steve Bannon, antiguo asesor y estratega de la Casa Blanca en la administración de Trump y referente de la ultraderecha. Asimismo, se han publicado fotos de Epstein junto a Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos.

Legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron decenas de nuevas fotografías relacionadas con Jeffrey Epstein como parte de una estrategia para presionar al gobierno de Donald Trump a divulgar los documentos oficiales del caso. (18/12/25) Foto: AP

Otro de los personajes más controvertidos que aparecen en las fotografías es el príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, con quien ha sido retratado en numerosas ocasiones. Además, también se revelaron fotos del magnate junto al académico izquierdista Noam Chomsky, en lo que parece ser un jet privado.

Legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron decenas de nuevas fotografías relacionadas con Jeffrey Epstein como parte de una estrategia para presionar al gobierno de Donald Trump a divulgar los documentos oficiales del caso. (18/12/25) Foto: AP

En las imágenes publicadas este viernes 19 de diciembre de los documentos desclasificados, aparecen nuevas celebridades, entre ellas el vocalista principal de The Rolling Stones, Mick Jagger, junto al presidente Bill Clinton y Epstein. Además resaltan varias fotos de la estrella del pop Michael Jackson junto al pederasta norteamericano.

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

Epstein: Lo que se oculta tras la verdad

La apertura y publicación de estos documentos por el Departamento de Justicia y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó el pasado 18 de diciembre por el Congreso, dando un plazo máximo de 30 días para su publicación, luego de que Trump firmará un proyecto de ley que ordena su liberación.

Finalmente, para conocer más acerca de este inquietante caso, el Departamento de Justicia activó un portal de búsqueda en el que se pueden consultar los archivos y registros judiciales publicados hasta el momento. Dentro de la página los usuarios tendrán 10 minutos para navegar por el sitio.

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

