En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Las fuerzas armadas de destruyeron este jueves dos lanchas supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cinco personas que iban: tres en uno y dos en otra.

En una declaración en X, el Comando Sur informó que, bajo las órdenes del secretario de Guerra, , "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales".

El Comando detalló que "la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico".

Añadió que "un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".

Se trata del tercer ataque esta semana. Luego de otros el miércoles y el lunes.

Este mismo miércoles, el Senado estadounidense aprobó una ley de política de defensa que otorga al Pentágono unos 900 mil millones de dólares, pero incluye una disposición que insta al Departamento de Guerra a divulgar los videos del polémico ataque militar a una lancha supuestamente cargada de droga el pasado 2 de septiembre en el Caribe.

