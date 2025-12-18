Más Información
Las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron este jueves dos lanchas supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cinco personas que iban: tres en uno y dos en otra.
En una declaración en X, el Comando Sur informó que, bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales".
El Comando detalló que "la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico".
Lee también Presión a Pete Hegseth; Senado aprueba proyecto que pide publicar videos de ataques a supuestas narcolanchas
Añadió que "un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".
Se trata del tercer ataque esta semana. Luego de otros el miércoles y el lunes.
Este mismo miércoles, el Senado estadounidense aprobó una ley de política de defensa que otorga al Pentágono unos 900 mil millones de dólares, pero incluye una disposición que insta al Departamento de Guerra a divulgar los videos del polémico ataque militar a una lancha supuestamente cargada de droga el pasado 2 de septiembre en el Caribe.
