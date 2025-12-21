Más Información

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

La Casa Blanca dijo que el nuevo petrolero interceptado en el , frente a las costas de , es un “buque de bandera falsa” que forma parte de la “flota fantasma” del país suramericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el Gobierno de Caracas.

“El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana pararobado y financiar el régimen narcoterrorista de (Nicolás) Maduro”, escribió en X la portavoz de la administración de , Anna Kelly.

Kelly respondió así a los reportes de medios como The New York Times que indican que el tanquero confiscado este sábado, nombrado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por EU y, en cambio, pertenece a una petrolera con sede en que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el bajo las órdenes del presidente Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Poco después, el republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el mandatario afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EU.

La secretaria de Seguridad Nacional, , publicó un video de la acción, en la que participaron miembros de la Guardia Costera y las Fuerzas Armadas de EU, que continuará “persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, agregó en X.

En los últimos meses, Trump ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de.

Desde agosto, EU mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 supuestas lanchas vinculadas al y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Mientras, Caracas rechazó lo que calificó de “robo y secuestro” por parte de de “un nuevo buque privado que transportaba crudo venezolano.

El Ejecutivo de Maduro tachó a la operación como un acto de "piratería" y denunció también la "” de la tripulación.

