Personas cubanas en nuestro país alistan una recaudación de fondos para enviar desde territorio mexicano "un barco de petróleo para Cuba".

La Asociación de Cubanos Residentes en México A.C anunció que quieren enviar el petróleo a Cuba, debido a "la grave crisis energética que atraviesa la isla debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos".

"El proyecto presentado inicia en el marco de las actividades de homenaje al Centenario del natalicio de Fidel Castro", destacó la asociación, en colaboración con el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y el Partido Comunista de México.

Homenaje en México a Fidel Castro por su natalicio

Como parte de los homenajes para Fidel Castro, quien nació el 13 de agosto de 1926, en nuestro país se han comenzado a realizar eventos para conmemorar su natalicio 100 el próximo año.

La embajada cubana en México rindió homenaje "al Gigante de Cuba": "Su ejemplo nos guía, su legado nos inspira a ser mejores cada día".

"Celebramos el inicio de los 100 Años con Fidel, con la convicción profunda de que una sociedad más justa, solidaria y digna sí es posible", dijo la embajada de Cuba.

Sheinbaum mantiene vigentes cargamentos de petróleo para Cuba

Cabe señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene vigentes los cargamentos de petróleo, gasolinas y otros petrolíferos con destino a Cuba.

“Durante el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2025, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., exportó 19.6 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil barriles diarios de productos petrolíferos”, señaló el documento al que accedió EL UNIVERSAL.

Los envíos alcanzan un valor total de 3 mil 100 millones de pesos y se trata del séptimo trimestre consecutivo en que se exportan cargamentos de hidrocarburos al país que gobierna Miguel Díaz-Canel.

