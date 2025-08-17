Más Información

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

"Camino helado": Migrantes en EU usan Waze para evitar redadas; usuarios colocan alertas sobre ICE

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

Huaracheros de Yalálag se defienden del plagio; acusan regateo

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Washington. El secretario de Estado de EU, , no descartó este domingo la imposición de más a Rusia si el presidente no demuestra su compromiso hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania, aunque insistió en que esto influiría negativamente y retrasaría el proceso.

"En cuanto (el presidente ) tome esas medidas, se detendrán todas las conversaciones", dijo Rubio en entrevista con la cadena NBC.

El jefe de la diplomacia estadounidense, presente en la reunión de unas tres horas entre Trump y Putin el pasado viernes en (EU), advirtió que de aumentar la presión sobre "no quedará nadie en el mundo para hablar con los rusos e intentar que se sienten a la mesa para alcanzar un acuerdo de paz".

Trump ha amenazado con golpear a Rusia con aún más sanciones de la que ya pesan sobre el país tras la a en 2022 y ha anunciado varias fechas límites, aunque de momento no ha impuesto represalias contra la nación rusa.

Preguntado sobre si estas advertencias equivalían a amenazas vacías, Rubio respondió que todas las sanciones impuestas antes de que Trump asumiera el cargo en enero pasado seguían vigentes.

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias, no solo las de que la guerra continúe, sino también las de que se mantengan todas esas sanciones, y potencialmente nuevas sanciones adicionales. Pero lo que intentamos hacer ahora mismo es poner fin a la ", agregó.

Sobre el cambio de postura de Trump, que ahora aboga por llegar directamente a un acuerdo de paz total en lugar de un inicial, el secretario de Estado afirmó que aunque un alto temporal de las hostilidades no "está descartado", buscar un pacto duradero es la mejor manera de poner fin al conflicto.

"Ahora bien, si es necesario un en el camino, bueno, hemos abogado por eso", añadió Rubio, quien precisó que "desafortunadamente, los rusos, hasta el momento, no han accedido a ello".

Tras la cumbre con Putin del viernes, Trump recibirá a su homólogo ucraniano,, que llegará a la Casa Blanca acompañado por varios líderes europeos y la presidenta de la Comisión Europea, .

Rubio adelantó en otra entrevista, esta vez con Fox News, qué gran parte del encuentro estará centrado en las garantías de seguridad que Ucrania busca como parte de un futurocon Rusia.

"Ya se ha trabajado en ello, pero ahora estamos en una etapa en la que necesitamos definir algunos detalles y, finalmente, presentarlo a la parte rusa y lograr su aceptación", especificó.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que para que haya paz es "necesario que ambas partes hagan concesiones", pero que tocará a cada país decidir qué está dispuesto a ceder, tanto en como en otros aspectos.

