Washington.— La Guardia Costera de Estados Unidos estaba persiguiendo el domingo otro petrolero sancionado en el mar Caribe, mientras la administración de Donald Trump parecía intensificar su enfoque en tales embarcaciones conectadas con el gobierno venezolano.

La persecución del petrolero, que fue reportada por varios medios, incluidos CNN, AP y el diario The New York Times, entre otros, se produce después de que el gobierno estadounidense anunció el sábado la segunda incautación en menos de dos semanas.

Un funcionario mencionó que la persecución del domingo involucraba a “una embarcación de la flota oscura sancionada que es parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”. Señaló que el petrolero estaba navegando con una bandera falsa y bajo una orden de incautación judicial.

La persecución fue reportada primero por Reuters.

Este buque, conocido como Bella 1, fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos en junio de 2024, según una persona familiarizada con el documento. El barco fue sancionado bajo la autoridad antiterrorista por su participación en la red del facilitador financiero Houthi Sa’id al-Jamal, según la fuente. Los buques de la flota oscura normalmente no operan exclusivamente para un país, añadió una fuente a NBC News.

“El barco se dirigía a Venezuela para recoger petróleo y no transportaba carga, de acuerdo con uno de los funcionarios y datos de rastreo del buque. El petrolero ha estado sujeto a sanciones estadounidenses desde el año pasado por transportar petróleo iraní, que según las autoridades federales se vende para financiar el terrorismo”, reportó el medio The New York Times.

“Las autoridades estadounidenses habían obtenido una orden de incautación de un magistrado federal, lo que les permitiría tomar posesión del buque, según dos de los funcionarios. La orden se había solicitado debido a la participación previa del Bella 1 en el comercio de petróleo iraní, no por sus vínculos con Venezuela”, según el Times. Pero el barco no se dejó abordar y continuó navegando, según declaró uno de los oficiales. Un segundo oficial se refirió a la situación como una “persecución activa”.

El Gobierno de Venezuela informó de la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo. La incautación al amanecer del sábado de un barco con bandera de Panamá llamado Centuries tuvo como objetivo lo que la Casa Blanca describió como una “embarcación con bandera falsa operando como parte de la flota sombra venezolana para traficar petróleo robado”.

El 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Marina, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper, parte de la flota fantasma de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ni siquiera estaba navegando con la bandera de una nación cuando fue incautado por la Guardia Costera. Después de esa primera incautación, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos llevaría a cabo un bloqueo de Venezuela.

Todo ocurre mientras Trump ha intensificado su retórica hacia el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. La semana pasada, Trump exigió que Venezuela devolviera los activos que ha incautado a las compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un bloqueo contra los petroleros que viajan hacia o desde el país sudamericano que enfrentan sanciones estadounidenses.

Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica en una campaña de presión contra Maduro, sugiriendo que los movimientos de la administración republicana están al menos en parte motivados por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de tráfico de drogas. Algunos petroleros sancionados ya se están desviando de Venezuela.

Maduro dijo en un mensaje el domingo en Telegram que “Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo sicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”. Y agregó: “¡Estamos preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda!”. El enfoque en los petroleros se produce mientras Trump ha ordenado al Departamento de Defensa llevar a cabo una serie de ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que su administración alega están contrabandeando fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han sido asesinadas en 28 ataques conocidos desde principios de septiembre. Las agresiones a los botes han enfrentado escrutinio de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos son realmente narcotraficantes y que los ataques fatales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Trump ha dicho repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en una entrevista con Vanity Fair publicada la semana pasada que Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, dijo en Meet the Press de NBC el domingo que el uso militar de Trump para montar presión sobre Maduro va en contra de la promesa de Trump de mantener a EU fuera de guerras innecesarias.

Mientras, las divisiones en el seno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se hicieron este domingo más patentes con intercambios de acusaciones entre Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago por sus posturas con respecto a Estados Unidos y Venezuela. El origen de la escalada de las tensiones internas en esta organización regional de 15 miembros fue un comunicado de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom “ha perdido el rumbo” en la actual crisis en el Caribe por el despliegue militar estadounidense contra Venezuela.