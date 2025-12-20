Más Información

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Activan doble alerta por pronóstico de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX; se esperan hasta 1 grados

Activan doble alerta por pronóstico de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX; se esperan hasta 1 grados

Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perritos policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Niegan amparo a excolaboradora de Silvano Aureoles por caso de cuarteles en Michoacán; Villegas Pineda sigue presa

Niegan amparo a excolaboradora de Silvano Aureoles por caso de cuarteles en Michoacán; Villegas Pineda sigue presa

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

Desfile dominical por el Día del Policía; conoce la ruta y las alternativas viales

Desfile dominical por el Día del Policía; conoce la ruta y las alternativas viales

Un grupo de seis países latinoamericanos suscribió este sábado, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a alcanzar "por medios pacíficos" el "reestablecimiento del orden democrático" y el "respeto irrestricto a los derechos humanos".

El documento fue firmado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, ; y de Panamá, José Raúl Mulino; y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

La declaración, difundida por el gobierno paraguayo, no fue suscrita ni por Brasil ni por Uruguay, los dos miembros del Mercosur con gobiernos de tendencia progresista.

Lee también

Según fuentes gubernamentales, la declaración fue debatida durante la cumbre semestral del bloque.

En el texto, los seis firmantes expresaron su "profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela" y exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados "arbitrariamente" de su libertad.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: AFP

La declaración no hace ninguna alusión a Estados Unidos y al despliegue militar que está realizando ese país contra Venezuela y es más moderada que la postura defendida por Milei durante la cumbre de Foz de Iguazú.

Milei, a favor de la presión militar de EU a Venezuela

Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Milei saludó la presión militar de Estados Unidos contra Caracas dirigida a "liberar el pueblo venezolano" e instó a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.

Lee también

"El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario", dijo Milei en su discurso.

En sentido opuesto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, afirmó que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada