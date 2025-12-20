Más Información

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Departamento de Justicia de EU publica más archivos del caso Epstein; "tengo una chica para él", se lee en un mensaje

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Desfile dominical por el Día del Policía; conoce la ruta y las alternativas viales

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

CDMX tendrá 15 verbenas navideñas con nacimientos monumentales, juegos de luces, música y más

, Egipto, Qatar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó el enviado especial de EU para Medio Oriente, .

Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se examinó la aplicación de la primera fase del , que "ha producido avances" como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.

En las discusiones sobre la segunda fase, los países hicieron hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza "bajo una autoridad gazatí unificada" con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público, anotó Witkoff.

