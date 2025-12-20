Más Información
Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó el enviado especial de EU para Medio Oriente, Steve Witkoff.
Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se examinó la aplicación de la primera fase del alto el fuego, que "ha producido avances" como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.
En las discusiones sobre la segunda fase, los países hicieron hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza "bajo una autoridad gazatí unificada" con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público, anotó Witkoff.
