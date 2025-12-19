Más Información

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Se desata balacera en operativo

Se desata balacera en operativo

La hambruna ha terminado en , aunque la mayoría de la población del enclave costero palestino enfrenta aún niveles altos de inseguridad alimentaria y la situación es "crítica", indicó la este viernes.

"Tras el alto el fuego [entre el movimiento islamista e Israel] declarado el 10 de octubre de 2025, el último análisis CIF apunta a una mejoría notable de la seguridad alimentaria y la nutrición", indicó la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un organismo de Naciones Unidas con sede en Roma.

No obstante, la mayoría de la población de la Franja sigue "enfrentada a niveles elevados de inseguridad alimentaria", precisó el CIF.

Palestinos llevan la ayuda humanitaria recibida en el corredor de Rafah mientras caminan por la zona de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP
Palestinos llevan la ayuda humanitaria recibida en el corredor de Rafah mientras caminan por la zona de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Lee también

La situación, enfatizó el organismo, es "crítica" pese a un "mejor acceso para las entregas alimentarias humanitarias y comerciales".

"Toda la Franja de Gaza está considerada en situación de emergencia (fase 4 del CIF) hasta mitad de abril de 2026. Ninguna zona está en situación de hambruna", correspondiente a la fase 5 del CIF, precisó el organismo de la ONU.

Según sus previsiones, relativas al período entre el 1 de diciembre y el 15 de abril de 2026, "la situación seguirá siendo grave, con alrededor de 1.6 millones de personas confrontadas a una inseguridad alimentaria de nivel 'crisis' o peor", es decir, equivalente a la fase 3 o más del índice CIF.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Visa aericana. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo te dieron para quedarte en Estados Unidos? Aquí la forma más rápida de saberlo

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa? Foto: CANVA

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa?

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos