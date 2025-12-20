Más Información

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Departamento de Justicia de EU publica más archivos del caso Epstein; "tengo una chica para él", se lee en un mensaje

Departamento de Justicia de EU publica más archivos del caso Epstein; "tengo una chica para él", se lee en un mensaje

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

CDMX tendrá 15 verbenas navideñas con nacimientos monumentales, juegos de luces, música y más

CDMX tendrá 15 verbenas navideñas con nacimientos monumentales, juegos de luces, música y más

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó este sábado más archivos del pederasta , entre ellos materiales del gran jurado de su caso judicial y el de su cómplice y expareja .

El DOJ continuó así con la del magnate, que se suicidó en 2019, para cumplir con la ley que obliga al gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

Entre los nuevos documentos se encuentran varias presentaciones de PowerPoint que la fiscalía federal mostró a los miembros del gran jurado con el fin de acusar formalmente a Epstein y Maxwell.

Lee también

En una presentación relativa a Epstein, del 18 de junio de 2019, se incluyen varias notas telefónicas con mensajes escritos a mano que rezan "tengo una chica para él" o "ella tiene a chicas para el señor J.E.".

En una de estas notas alguien anotó que Epstein había recibido una llamada del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no hay ninguna otra anotación sobre el motivo de esa llamada.

Otros nombres que figuran en estas notas han sido tachados, al igual que en los documentos divulgados anoche, en los que se censuró una parte del contenido.

La presentación también incluye registros de vuelo a ciudades como Nueva York o Palm Beach, en Florida, y fotografías de las viviendas del magnate en ambas ubicaciones.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: archivo
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: archivo

Divulgan testimonio del caso de una menor de edad contratada por el magnate

El DOJ también ha divulgado el testimonio de un agente del FBI que dijo al gran jurado que Epstein conoció a una menor de 14 años que había abandonado el colegio y le dijo que podía ganar dinero "si le daba un masaje a un hombre rico".

"Ella quería ganar dinero, así que accedió a ir a su vivienda y masajearlo", indicó el agente, que subrayó que, después de esa vez, la menor fue "decenas de veces" a casa de Epstein.

En algunos de estos encuentros, ella "tenía que masajearle en ropa interior o directamente desnuda, y a veces él le tocaba los pechos y sus genitales".

Lee también

En el caso de Ghislaine Maxwell, el DOJ ha publicado una presentación expuesta al gran jurado el 29 de junio de 2020 en la que se incluyen imágenes de ella junto al magnate. Estas fotografías ya se habían publicado con anterioridad.

También se incluyen las declaraciones de Maxwell mientras era interrogada por las autoridades, así como correos electrónicos de remitentes desconocidos.

En uno de ellos, alguien agradece a Epstein por el "generoso regalo de 200 mil dólares por una beca de residencia".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

Pensión IMSS 2026 ¿Cuándo depositan el primer pago a adultos mayores Calendario con fechas exactas y monto. Foto: Especial

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos para adultos mayores y el monto que recibirán

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada