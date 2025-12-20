Departamento de Justicia de EU publica más archivos del caso Epstein; "tengo una chica para él", se lee en un mensaje

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó este sábado más archivos del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos materiales del gran jurado de su caso judicial y el de su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell.

El DOJ continuó así con la divulgación de documentos del magnate, que se suicidó en 2019, para cumplir con la ley que obliga al gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

Entre los nuevos documentos se encuentran varias presentaciones de PowerPoint que la fiscalía federal mostró a los miembros del gran jurado con el fin de acusar formalmente a Epstein y Maxwell.

En una presentación relativa a Epstein, del 18 de junio de 2019, se incluyen varias notas telefónicas con mensajes escritos a mano que rezan "tengo una chica para él" o "ella tiene a chicas para el señor J.E.".

En una de estas notas alguien anotó que Epstein había recibido una llamada del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no hay ninguna otra anotación sobre el motivo de esa llamada.

Otros nombres que figuran en estas notas han sido tachados, al igual que en los documentos divulgados anoche, en los que se censuró una parte del contenido.

La presentación también incluye registros de vuelo a ciudades como Nueva York o Palm Beach, en Florida, y fotografías de las viviendas del magnate en ambas ubicaciones.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: archivo

Divulgan testimonio del caso de una menor de edad contratada por el magnate

El DOJ también ha divulgado el testimonio de un agente del FBI que dijo al gran jurado que Epstein conoció a una menor de 14 años que había abandonado el colegio y le dijo que podía ganar dinero "si le daba un masaje a un hombre rico".

"Ella quería ganar dinero, así que accedió a ir a su vivienda y masajearlo", indicó el agente, que subrayó que, después de esa vez, la menor fue "decenas de veces" a casa de Epstein.

En algunos de estos encuentros, ella "tenía que masajearle en ropa interior o directamente desnuda, y a veces él le tocaba los pechos y sus genitales".

En el caso de Ghislaine Maxwell, el DOJ ha publicado una presentación expuesta al gran jurado el 29 de junio de 2020 en la que se incluyen imágenes de ella junto al magnate. Estas fotografías ya se habían publicado con anterioridad.

También se incluyen las declaraciones de Maxwell mientras era interrogada por las autoridades, así como correos electrónicos de remitentes desconocidos.

En uno de ellos, alguien agradece a Epstein por el "generoso regalo de 200 mil dólares por una beca de residencia".

