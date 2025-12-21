Más Información

El Departamento de Justicia de EU (DOJ) aseguró este domingo que el presidente, , “no tiene nada que ver” en la eliminación de archivos del caso del pederasta , entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, , quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

“Tras publicar las , nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein”, precisó a la cadena NBC.

Lee también

Blanche agregó que la “idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda”.

Entre los documentos eliminados este sábado se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein, (conocido financiero con acceso privilegiado a figuras clave), donde también se podía ver como en un cajón abierto había varias fotos de Trump con mujeres en , reportó NBC.

El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

Lee también

La amistad entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio, sobre todo por parte de los opositores del presidente republicano, quien ha asegurado que cortó relaciones con su antiguo amigo y aliado en 2004, antes de que este fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

Blanche agregó que una vez que cumplan con las peticiones de las , volverán a publicar los archivos y defendió la labor del DOJ ante las críticas por la publicación de decenas de páginas fuertemente censuradas entre los archivos, liberados en cumplimiento con una aprobada por el Congreso y ratificada por Trump.

“Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los”, indicó.

Lee también

Blanche también advirtió que la razón por la que el DOJ todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación en lugar de liberarlos de un golpe este viernes, como estaba estipulado, es “simplemente para proteger a las ”.

Varios senadores y congresistas, entre ellos Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, afirmó que su partido “investigará esta violación de la ley y se asegurará de que el pueblo estadounidense lo sepa”.

