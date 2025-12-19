Toluca, Estado de México.- Han pasado cuatro días desde el desplome de un jet privado en el municipio de Toluca y los restos de las 10 víctimas no han sido entregados a los familiares debido a los procesos de confronta de genética que se llevan a cabo por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con Janine Gómez, familiar de las víctimas, la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha dado un plazo para culminaron con las investigaciones y la confronta genética ya que, debido al estado en el que quedaron los cuerpos, se necesita un lapso de tiempo mayor.

A cuatro días del desplome de jet en Toluca, no entregan restos de víctimas; continúan pruebas genéticas. Foto: Alejandro Vargas

“Sí hemos tenido apoyo nada más que hay muchos trámites que se tienen que realizar, pues están haciendo muchas investigaciones por las causas que no se tiene ahorita información” señalo.

Los familiares de las víctimas viajaron de la Ciudad de México, así como el abogado para reunirse con autoridades de la FGR en el Estado de México con la finalidad de conocer algún avance en torno a las investigaciones.

“Ahorita tenemos muchos trámites que arreglar, en cuanto nosotros sepamos las cosas se las vamos a hacer saber, ahorita estamos pasando por un dolor muy fuerte por la pérdida de nuestros familiares entonces agradecemos que estén aquí, es lo único que ahorita, podemos decir no tenemos ninguna información” refirió.

Por el momento los deudos sólo han asistido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República y se han limitado a visitar la zona donde se desplomo el jet privado que provenía de Acapulco, Guerrero.

“Al lugar del accidente ya no tenemos que estar pero sí aquí en la Fiscalía, pero si ustedes no los permiten en cuanto esté el abogado él se pondría en contacto con ustedes, todavía no nos dicen nada está dándole velocidad pero realmente no tenemos fecha” destaco Janine Gómez.

Recordemos que el accidente se registró el pasado 15 de diciembre, cuando el taxi aéreo se impactó contra una bodega en los límites de Toluca y San Mateo Atenco.

