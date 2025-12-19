En México, las motocicletas se han vuelto uno de los medios de transporte más comunes de ver en la calle. Cada vez más gente decide comprar una moto porque ayuda a ahorrar tiempo en el tráfico y, en muchos casos, también reduce el gasto en gasolina. El problema es que, aunque son prácticas, también están entre los más peligrosos, sobre todo cuando no se respetan las zonas donde no está permitido circular, como ciclovías y banquetas. Algo que pone en riesgo tanto a peatones como a los mismos motociclistas.

Ecatepec entrega 1,000 cascos certificados a motociclistas

Ante estas situaciones que ocurren día con día, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, entregó 1,000 cascos certificados a motociclistas. La entrega se dio porque se cumplió la meta de certificar a 60,000 motociclistas, como parte de promover la movilidad segura.

Foto: Gobierno de México

La idea detrás de esta medida es que más personas cuenten con equipo de protección certificado y además de recibir formación para conducir, y así poder reducir accidentes.

De acuerdo con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, proteger la vida también es una tarea educativa, y la entrega de cascos certificados forma parte de la política pública para construir una cultura vial más segura para quienes usan la motocicleta como medio de transporte.

Más de 60 mil motociclistas certificados en Edomex

Con más de 60,000 motociclistas certificados, estas personas ya cuentan con una acreditación que comprueba su formación en habilidades para conducir motocicletas. Además, esta certificación es un requisito para obtener la licencia de conducir (en particular, la licencia Tipo C para motos en el Estado de México).

¿Cómo es el examen para la certificación de motociclistas en Edomex?

La certificación de motociclistas en Edomex abarca teoría y práctica. El examen considera temas como:

Condición físico-mecánica del vehículo

Uso correcto del equipo de protección (por ejemplo, casco certificado)

(por ejemplo, casco certificado) Pirámide de la movilidad sustentable y pirámide de vulnerabilidad

y Seguridad vial y prevención de accidentes

y prevención de accidentes Criterios normativos para la circulación

Manejo seguro y conducta responsable en la vía pública

Foto: Gobierno de México

Evaluación práctica del examen para motos

No solo es la parte teórica. También hay una evaluación práctica donde los solicitantes deben realizar maniobras en diferentes circuitos y demostrar que saben manejar una motocicleta.

Guía de estudio y registro para la licencia de motociclista

Si quieres prepararte, la guía de estudio completa se puede descargar desde este enlace:

Guía de estudio: https://pik.com.mx/

Para agendar tu cita para la certificación, el registro se realiza aquí:

Cita y registro: https://motociclistas.movimex.gob.mx/

¿Cuánto cuesta la certificación de motociclistas?

Al momento de agendar tu cita, tendrás que elegir el método de pago. Generalmente podrás pagar con:

Tarjeta de crédito/débito

Efectivo

Transferencia SPEI

Después, solo llenas tus datos y realizas el pago por un valor de $490, adicionales al costo de la licencia Tipo C (solo motos).

