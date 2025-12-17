Es muy común ver en distintos estados de México, vehículos con placas foráneas. Esto puede deberse a distintas razones, como conductores que viven en otro estado, personas que están de visita, quienes se mudaron recientemente, o incluso quienes buscan evitar el pago de la tenencia vehicular.

Sin embargo, el uso de placas de otros estados ha comenzado a ser un tema de mayor importancia en algunas entidades, como Puebla, donde recientemente se anunciaron nuevas medidas para regular la circulación de estos vehículos.

Nueva regulación en Puebla para vehículos con placas foráneas

El Gobierno del Estado de Puebla implementó nuevos protocolos de movilidad tras detectar un aumento en accidentes vehiculares, así como en lesiones y fallecimientos relacionados, en gran parte, con autos que portan placas foráneas.

La secretaria de Movilidad y Transporte del estado, Silvia Tanús Osorio, informó que en menos de seis meses, del 1 de junio al 30 de noviembre, los sistemas de fotomultas detectaron 5 millones 693 mil infracciones por exceso de velocidad. De ese total, 4 millones 494 mil correspondieron a vehículos con placas foráneas, una cifra que encendió las alertas de las autoridades.

Monitor Vial: el nuevo operativo en Puebla

El estado puso en marcha un nuevo operativo denominado Monitor Vial, enfocado en sancionar a los vehículos con placas foráneas que excedan los límites de velocidad.

Es importante aclarar que, de acuerdo con Tanús Osorio, este operativo no tiene fines recaudatorios ni busca afectar al turismo. El objetivo principal es prevenir accidentes, reducir riesgos en las vialidades y evitar afectaciones a terceros, sancionando únicamente a quienes incumplan el reglamento de tránsito.

¿Cuánto cuesta una multa por exceso de velocidad en Puebla?

En Puebla, rebasar los límites de velocidad puede salir caro, ya que las sanciones se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actual es de 113.14 pesos.

Las multas por fotomultas quedan de la siguiente manera:

• Primera infracción:

De 4 a 8 UMAS, lo que equivale aproximadamente a 452.56 hasta 905.12 pesos.

• Segunda infracción:

De 7 a 14 UMAS, es decir, entre 791.98 y 1,583 pesos.

• Tercera infracción o más:

De 10 a 20 UMAS, lo que representa un monto de 1,131.40 hasta 2,262 pesos.

