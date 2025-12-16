Antes de que pienses que esto no es verdad, la realidad es que sí existe una licencia permanente que aplica tanto para automóviles como para motocicletas en la Ciudad de México. Aunque no todos los casos son iguales, en Autopistas te contamos los detalles para evitar confusiones.

Desde finales de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el regreso de la licencia de conducir permanente, y hace unos meses también confirmó que su expedición se mantendrá por un año más, permitiendo que pueda tramitarse en 2026.

Sin embargo, una de las dudas más comunes es si esta licencia permanente también aplica para motociclistas.

¿Se puede sacar la licencia permanente para motociclistas en la Ciudad de México?

La nueva licencia de conducir permanente en CDMX es una licencia tipo A, lo que significa que solo permite conducir vehículos particulares, como automóviles. Esta licencia tiene un costo de 1,500 pesos.

En cambio, la licencia para motociclistas corresponde a la licencia tipo A1, cuyo costo es de 525 pesos, y es exclusiva para conducir motocicletas.

También existe la licencia tipo A2, que permite manejar automóviles particulares y motocicletas, con un costo de 1,049 pesos, pero esta no es permanente.

Entonces, ¿qué licencia permanente sí permite manejar motocicleta?

La licencia de conducir permanente expedida en la Ciudad de México entre 2001 y 2007 sí permite conducir vehículos particulares y motocicletas. Esto se debe a que, en ese periodo, no existían los exámenes teóricos y prácticos específicos para motociclistas, como los que se aplican actualmente.

Por esta razón, quienes aún conservan una licencia permanente antigua pueden seguir circulando legalmente tanto en automóvil como en motocicleta.

Casos en los que la licencia permanente no aplica

Es importante aclarar que esta licencia no es válida para uso comercial. Si eres repartidor o trabajas para aplicaciones de reparto o transporte, la licencia permanente no aplica, ya que solo está permitida para uso particular.

¿Pueden multarte si tienes licencia permanente antigua y manejas motocicleta?

Si no te dedicas al reparto, no trabajas en aplicaciones y cuentas con una licencia permanente emitida entre 2001 y 2007, no pueden multarte por no portar una licencia específica de motociclista, ya que legalmente estás autorizado para conducirla.

