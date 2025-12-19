Más Información

Chihuahua.- Durante este viernes fueron dejadas en la entrada del municipio de .

El hallazgo ocurrió en la zona que se conoce como la , durante la mañana de este viernes.

Fueron elementos de la Policía Estatal, quienes localizaron las dos cabezas humanas y hasta el momento se ha informado que se trata de sexo masculino.

Ambas estaban acompañadas de un mensaje con contenido amenazante, según se detalló.

Hasta el lugar del hallazgo acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del SEMEFO, quienes acordonaron la zona para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

De momento, las víctimas no han sido identificadas, ya que se continúa con las investigaciones en torno a este hecho.

Según se ha detallado, hasta este viernes suman ocho hechos violentos en el municipio de Chihuahua.

dmrr/cr

