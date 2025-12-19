Chihuahua.— Decenas de fragmentos óseos y evidencias de interés criminalístico fueron encontradas durante un rastreo efectuado en el lugar conocido como La Mesa de las Parras, municipio de Madera en este estado.

De acuerdo con lo que se informó, el rastreo lo realizó la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En el lugar encontraron múltiples fragmentos óseos calcinados, trozos de tela con alteración térmica, ojivas y casquillos balísticos, así como remaches y botones de prendas de vestir.

Una vez procesada la escena, trasladaron lo asegurado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en donde realizarán estudios para una posible identificación.