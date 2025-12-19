Más Información

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

Chihuahua.— Decenas de fragmentos óseos y evidencias de interés criminalístico fueron encontradas durante un rastreo efectuado en el lugar conocido como La Mesa de las Parras, municipio de Madera en este estado.

De acuerdo con lo que se informó, el rastreo lo realizó la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En el lugar encontraron múltiples fragmentos óseos calcinados, trozos de tela con alteración térmica, ojivas y casquillos balísticos, así como remaches y botones de prendas de vestir.

Una vez procesada la escena, trasladaron lo asegurado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en donde realizarán estudios para una posible identificación.

