El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Censura el los documentos de Epstein

Víctimas del delincuente sexualexpresaron el sábado su indignación después de que se publicara un esperado conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido exfinanciero, con muchas páginas testadas y fotos censuradas.

El Departamento de Justicia de EU publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como . En las fotografías también se ha visto a Bill Gates y al intelectual Noam Chomsky.

Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Inglés ataca al pan mexicano 

El panadero inglés Richard Heart, dueño del local Green Rhino, declaró en un podcast que en México “no existe cultura del pan” y criticó a panes como los bolillos y teleras, que calificó como “feos”. 

Las declaraciones las hizo Heart en 2024, pero hasta ahora se viralizó, propiciando la indignación de los mexicanos. Ante la furia, Heart se disculpó a través de la cuenta de Green Rhino: 

“He escuchado la conversación en redes y he leído sus mensajes. Quiero ofrecer una disculpa clara y sincera. Me equivoqué, y lo lamento profundamente (...). No espero que una disculpa borre el agravio causado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de aprender y corregir”. 

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

