Censura el los documentos de Epstein

Víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein expresaron el sábado su indignación después de que se publicara un esperado conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido exfinanciero, con muchas páginas testadas y fotos censuradas.

El Departamento de Justicia de EU publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. En las fotografías también se ha visto a Bill Gates y al intelectual Noam Chomsky.

Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Lee también: El último payaso: un cuento de Martín Solares

Inglés ataca al pan mexicano

El panadero inglés Richard Heart, dueño del local Green Rhino, declaró en un podcast que en México “no existe cultura del pan” y criticó a panes como los bolillos y teleras, que calificó como “feos”.

Las declaraciones las hizo Heart en 2024, pero hasta ahora se viralizó, propiciando la indignación de los mexicanos. Ante la furia, Heart se disculpó a través de la cuenta de Green Rhino:

“He escuchado la conversación en redes y he leído sus mensajes. Quiero ofrecer una disculpa clara y sincera. Me equivoqué, y lo lamento profundamente (...). No espero que una disculpa borre el agravio causado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de aprender y corregir”.

Foto: Vía X.

Lee también: “Un insulto”: familia Kennedy rechaza que Trump ponga su nombre en el Centro Kennedy