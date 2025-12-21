Con la reciente liberación de documentos del caso Jeffrey Epstein, los medios y redes hicieron lo que muchas veces: meter a Michael Jackson en la conversación sobre abusos. Una de las fotografías liberadas como “material inédito” fueron presentadas como vínculos que no se relacionan.

La imagen más compartida muestra a Jackson junto a Bill Clinton y Diana Ross, con rostros de menores cubiertos estratégicamente. En realidad, la foto es de un evento público en Washington, tomada en 2003, y los niños que aparecen son sus hijos y el hijo de Ross.

Nada secreto, nada judicial, nada nuevo. La fotografía está desde hace años en Getty Images, con ficha editorial, fecha, crédito y contexto. Algo que los fans del Rey del Pop resaltaron: parece que los rumores contra Jackson siguen dando titulares.

Lidia Ávila cambió el pop por la maternidad. y dice que ahí sí hay éxito

Mientras algunas ex OV7 siguen persiguiendo reflectores en solitario, Lidia Ávila decidió medir el éxito con otra vara. Desde que cerró su ciclo con OV7, optó por algo menos glamoroso pero más demandante: ser mamá de tiempo completo.

Su agenda hoy no tiene ensayos ni giras, sino horarios escolares, actividades extracurriculares y comidas hechas en casa. No es que le huya al medio, pero sí le bajó el volumen. Alfombras rojas y colaboraciones solo entran si no compiten con lo que ahora considera su prioridad.

En un medio donde “estar vigente” suele ser sinónimo de no parar, Lidia eligió lo contrario. Y para ella, ese sí es el verdadero logro, aunque no tenga escenario ni aplausos.

Lidia Ávila durante su tiempo en OV7. Foto: Instagram

Odalys Ramírez descubrió que sí canta… y ahora el dilema es si soltarse

Odalys Ramírez entró a “Quién es la máscara” para jugar y salió con una idea rondándole la cabeza: cantar en serio. No porque sea nuevo, sino porque llevaba años guardado mientras su carrera como conductora crecía sin freno.

Ella misma ha dicho que nunca dejó de prepararse, con técnica vocal y solfeo, pero que el trabajo frente a cámaras absorbía todo. El reality fue el empujón que le recordó que esa faceta sigue ahí, esperando turno.

Ahora no promete disco ni gira, pero tampoco lo descarta. Teatro musical, un sencillo o una colaboración están sobre la mesa. La máscara cayó y, para sorpresa de muchos, la voz también quiere micrófono.

Odalys Ramírez. Foto: Instagram