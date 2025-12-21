Más Información

El último payaso: un cuento de Martín Solares

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Con la reciente liberación de documentos del , los medios y redes hicieron lo que muchas veces: meter a en la conversación sobre abusos. Una de las fotografías liberadas como “material inédito” fueron presentadas como vínculos que no se relacionan.

La imagen más compartida muestra a Jackson junto a Bill Clinton y Diana Ross, con rostros de menores cubiertos estratégicamente. En realidad, la foto es de un evento público en Washington, tomada en 2003, y los niños que aparecen son sus hijos y el hijo de Ross.

Nada secreto, nada judicial, nada nuevo. La fotografía está desde hace años en Getty Images, con ficha editorial, fecha, crédito y contexto. Algo que los fans del Rey del Pop resaltaron: parece que los rumores contra Jackson siguen dando titulares.

Lee también:

Lidia Ávila cambió el pop por la maternidad. y dice que ahí sí hay éxito

Mientras algunas ex OV7 siguen persiguiendo reflectores en solitario, Lidia Ávila decidió medir el éxito con otra vara. Desde que cerró su ciclo con OV7, optó por algo menos glamoroso pero más demandante: ser mamá de tiempo completo.

Su agenda hoy no tiene ensayos ni giras, sino horarios escolares, actividades extracurriculares y comidas hechas en casa. No es que le huya al medio, pero sí le bajó el volumen. Alfombras rojas y colaboraciones solo entran si no compiten con lo que ahora considera su prioridad.

En un medio donde “estar vigente” suele ser sinónimo de no parar, Lidia eligió lo contrario. Y para ella, ese sí es el verdadero logro, aunque no tenga escenario ni aplausos.

Lidia Ávila durante su tiempo en OV7. Foto: Instagram
Lidia Ávila durante su tiempo en OV7. Foto: Instagram

Lee también:

Odalys Ramírez descubrió que sí canta… y ahora el dilema es si soltarse

Odalys Ramírez entró a “Quién es la máscara” para jugar y salió con una idea rondándole la cabeza: cantar en serio. No porque sea nuevo, sino porque llevaba años guardado mientras su carrera como conductora crecía sin freno.

Ella misma ha dicho que nunca dejó de prepararse, con técnica vocal y solfeo, pero que el trabajo frente a cámaras absorbía todo. El reality fue el empujón que le recordó que esa faceta sigue ahí, esperando turno.

Ahora no promete disco ni gira, pero tampoco lo descarta. Teatro musical, un sencillo o una colaboración están sobre la mesa. La máscara cayó y, para sorpresa de muchos, la voz también quiere micrófono.

Odalys Ramírez. Foto: Instagram
Odalys Ramírez. Foto: Instagram
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]