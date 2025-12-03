La Toya Yvonne Jackson, hermana del fallecido Michael Jackson, desató cientos de comentarios en redes después de publicar un video de sí misma en el que luce muy delgada; aunque la cantante de 69 años solo deseaba con su mensaje saludar a sus fans, su aspecto generó alerta y dio de qué hablar en redes.

No es la primera vez que la quinta hija de la familia Jackson genera polémica por su apariencia física, y aunque siempre ha sido una mujer esbelta, su continua baja de peso desde hace unos años inquieta a sus seguidores.

Cuando La Toya era pequeña hizo coros con sus hermanos en The Jackson 5, después inició su carrera en solitario, se separó del grupo familiar y se enfocó en la música soul y urban.

Tras la muerte de Michael, en 2009, La Toya actúa como representante familiar en homenajes y subastas de sus pertenencias; en el más reciente contenido que compartió en Instagram, aparece con un suéter color rojo y un pantalón negro, y acompaña las imágenes con un mensaje:

"¡Cuídense, manténganse sanos y les deseo mucho amor!".

La cantante Toya Jackson se muestra así en Instagram y desata preocupación.

La Toya Jackson desata preocupación entre sus fans por su delgadez.

Sus palabras dieron de qué hablar entre los cibernautas, quienes cuestionaron su estado de salud.

"Esta muy flaquita". "Tengan cuidado chicos. La gente juzgó a Chadwick Boseman y estaba muy enfermo. ¡No juzgues! Solo reza", se lee.

La polémica que rodea a La Toya se da a la par de lo que pasa con Jermaine Jackson, también hermano de Michael Jackson, quien anunció este miércoles la próxima apertura de un museo del rey del pop en Mónaco, que contará con decenas de cuadros pintados por él y otros enseres recolectados por la familia.

El anuncio se hizo en un célebre centro comercial del Principado, con cuyo dueño está asociado Jermaine, que durante cinco años vivió en Montecarlo.

El museo será financiado por la Jackson Family Legacy Investments, dirigida por el hermano, cuarto de los diez hermanos de la familia y miembro de los célebres Jackson Five, para poner en valor el legado artístico y cultural del rey del pop.

Todavía no se conoce ni el lugar exacto del museo ni la fecha de inauguración, pero se sabe que de entrada contará con unas 200 obras atribuidas a Michael Jackson, en una colección que con los años se irá enriqueciendo.

*Con información de EFE.

