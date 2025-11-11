A casi seis años de mantenerse libre de drogas, Paris, la única hija de Michael Jackson, habló abiertamente sobre una secuela física derivada de su consumo: una perforación en el tabique nasal.

En Instagram, explicó que padece una perforación septal, un orificio en el cartílago que separa las fosas nasales, y mostró el interior de su nariz iluminándolo con la linterna del teléfono.“Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz”, contó la actriz y cantante.

Foto: Vía TikTok.

Paris añadió: “Eso es… lo que creen que es. No consuman drogas, niños. O bueno, háganlo; cada quien vive la experiencia que necesita vivir”.

Aun así, subrayó que no lo recomienda porque la adicción “arruinó” su vida.

Además, confesó que no desea operarse para corregir la perforación, ya que el proceso implicaría tomar medicamentos y prefiere evitarlos:

“He vivido con esto desde los 20 años y es un fastidio cuando estás en el estudio”. Incluso reveló que puede meter un espagueti por la nariz y moverlo de lado a lado. Al final del clip mostró el silbido que se produce cuando respira.

Sus adicciones

Hace diez meses, Paris publicó un emotivo mensaje celebrando su nueva vida, después de haber luchado durante su adolescencia contra la depresión, la ansiedad, el alcohol y la heroína.“Hola, soy Paris Jackson y soy alcohólica y adicta a la heroína”, escribió con valentía.

Aseguró que su sobriedad le ha permitido recuperar alegría y propósito: “Es gracias a que estoy sobria que hoy puedo sonreír. Puedo hacer música y disfrutar del amor de mis perros y mi gato”.

Contó que ahora puede sentir desamor, reír, bailar, confiar y disfrutar del sol: “La vida sigue, esté sobria o no, pero hoy tengo la oportunidad de vivirla. No puedo creer que casi me lo pierdo todo. Gracias”.

El video incluyó imágenes en alfombras rojas, presentaciones musicales y momentos felices junto a amigos y sus mascotas.

Paris Jackson vivía con depresión

Paris Jackson (26) creció bajo el cuidado de su padre junto con sus hermanos Michael Joseph y Blanket. La muerte de Michael Jackson en 2009, cuando ella tenía 11 años, marcó su vida. Desde entonces, su abuela Katherine asumió su crianza manteniendo un perfil discreto.

Pese a crecer rodeada de fama y recursos, Paris enfrentó episodios de acoso y una agresión por parte de un desconocido. En 2013, tras autolesionarse y consumir pastillas de ibuprofeno, fue enviada a una escuela terapéutica en Utah, donde inició un proceso clave de recuperación.