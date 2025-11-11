Más Información

la está pasando de la lindo en un crucero, y a través de redes sociales se ha encargado de compartir con sus seguidores momentos de su viaje, como fotos y videos en los que muestra su escultural figura bronceada, así como , sin embargo, una distracción de la llamada "Bombón asesino" está dando de qué hablar en redes.

Resulta que en un En Vivo en TikTok, Ninel fue cuestionada sobre qué opinaba sobre la Miss Venezuela, llamada Stephany Abasali, y la cantante y actriz se soltó a elogiarla diciendo que era "fregona y con carácter" porque tenía sangre Tabasqueña; Conde confundió a Stephany con Fátima Bosch, Miss México 2025 nacida en Tabasco.

"La sangre tabasqueña no se puede ocultar esa sangre tabasqueña te hace sentir las cosas como son sin importar a quién o a qué", dijo segura presumiendo "su nueva mirada".

Ninel desató burlas y memes por confundir a ambas participantes de Miss Universo, y aunque algunos justificaron el desatino de la también actriz, diciendo que andaba distraída en su crucero por Singapur, otros dijeron que no era nada nuevo, pues no es la primera vez de un desatino de Ninel.

@gezamxof Ninel habla de Miss Universo #missuniverso2025 #missmexico #missvenezuela #venezuela #ninelconde ♬ original sound - Ranvision 軟趴皮

Conde sigue generando comentarios por los cambios en su rostro, a los cuales se suma una nueva cirugía en la vista llamada queratopigmentación, también llamada tatuaje corneal o micropigmentación del iris.

Hace unos días sorprendió al, y aunque en un inicio se pensó que era lentes de contacto de color, fue ella misma quien detalló que se sometió a una cirugía para cambiar permanentemente el color de sus ojos a un tono verde olivo. Dijo que el procedimiento, realizado en una clínica en Nueva York, fue rápido y sin dolor.

Ninel Conde presume en bikini su nuevo color de ojos.
Ninel Conde presume en bikini su nuevo color de ojos.
Ninel Conde en 2004, cuando interpretó a Alma rey en "Rebelde", y en 2025 respectivamente.
Ninel Conde en 2004, cuando interpretó a Alma rey en "Rebelde", y en 2025 respectivamente.

¿Cuáles son los riesgos de la cirugía visual a la que se sometió Ninel Conde?

  • Daño a la Córnea: La introducción de pigmentos puede dañar la estructura de la córnea, afectando su transparencia y función.
  • Inflamación y Edema: Puede provocar hinchazón y una respuesta inflamatoria en el ojo.
  • Infección: Como cualquier procedimiento invasivo, existe riesgo de infección ocular.
  • Rechazo del Pigmento: El cuerpo puede reaccionar al pigmento, causando granulomas o reacciones inmunes.
  • Cambios Irreversibles: Los cambios en el color del ojo son permanentes y, si hay complicaciones, la corrección es difícil.
  • Complicaciones Visuales: Pueden surgir problemas como:
  • Falta de Aprobación y Estudios a Largo Plazo: Es un procedimiento cosmético no regulado en muchos países, y no hay suficientes estudios que garanticen su seguridad y eficacia a largo plazo. 

