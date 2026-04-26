La investigadora Rossana Reguillo (1955-2026) falleció la noche del jueves 23 de abril, a los 70 años.

Nacida un 28 de septiembre de 1955 en Guadalajara, Reguillo formó parte de la Academia Mexicana de Ciencias, fue investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) e investigadora emérita del ITESO, y fundó Signa Lab.

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Sus líneas de investigación abarcaron, principalmente, temas de violencia y juventudes.

En su currículum puede leerse que fue “Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Maestra en Comunicación por el ITESO, y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS-Universidad de Guadalajara, ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos”.

Entre los reconocimientos que obtuvo están el Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación, qué le otorgó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1995, y el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional que se le dio en Madrid al año siguiente.

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Publicó decenas de artículos y algunos de los libros que hizo son “La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre, comunicación” (Universidad Iberoamericana / ITESO, Guadalajara, 1996) y “Estrategias del desencanto. La emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica” (Norma, Buenos Aires, 2002).

Medios de comunicación dieron a conocer la noticia el día de ayer. Hasta el momento no se ha dado más información sobre la causa del deceso.