San Juan, Puerto Rico.— El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, respalda la reivindicación del español que hizo Bad Bunny en la Super Bowl y la defensa de la cultura iberoamericana, frente al “autoritarismo” de Donald Trump que se cree con “el derecho a imponer una identidad” a los más de 40 millones de estadounidenses que tienen el español como lengua materna.

“Me parece muy significativa la celebración aquí de este congreso en este momento”, apunta el poeta de 67 años, en una entrevista en el Congreso Internacional de Escritores que se desarrolla este fin de semana en Caguas, una localidad de la zona montañosa central de Puerto Rico.

Para el escritor, es crucial salvaguardar “la vitalidad de la literatura en español que se hace en Puerto Rico” en un tiempo en el que la cultura puertorriqueña está amenazada por las autoridades del archipiélago “muy relacionadas con la política republicana de Donald Trump”. Agrega que “están suprimiendo ayudas a la cultura y ven con malos ojos la cultura en español y la propia identidad”.

El novelista sostiene que el español es el tercer idioma del mundo con hablantes nativos y la cultura iberoamericana “está llamada a desempeñar un papel fundamental en la política internacional” con la defensa de “la democracia, la defensa del multiculturalismo, y el defender la justicia internacional desde el punto de vista de la cultura”.

El poeta regresa a la narrativa más de una década después, con la publicación este mes de La mejor edad, una novela que trata sobre la transición democrática en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, a través de la historia del juez Ramón María Zaldívar y Manuel Benítez.

García Montero trae a colación “los valores democráticos básicos” que en la actualidad “están siendo sustituidos por una ética de la ley del más fuerte” y esto supone “el desmantelamiento de la justicia internacional, el apoyo a genocidios como el de Palestina y el bombardeo a países”.

En este contexto, el literato considera que hay dos ejes fundamentales a la hora de valorar la situación de la democracia actual que son la forma de entender la libertad y la independencia en el periodismo, en riesgo por bulos y dinámicas a favor de los propios intereses del poder, y el deterioro de la justicia.

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