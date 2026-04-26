Más Información

Claudia Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles; arranca ruta Buenavista-AIFA con viaje de 45 minutos

Claudia Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles; arranca ruta Buenavista-AIFA con viaje de 45 minutos

Continúa Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México; autoridades mantienen medidas por altos niveles de ozono

Continúa Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México; autoridades mantienen medidas por altos niveles de ozono

Abaratan diésel tras amenaza fiscal

Abaratan diésel tras amenaza fiscal

Enfrenta México una crisis forense sin precedentes

Enfrenta México una crisis forense sin precedentes

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

"Vivimos en un mundo vertebrado por el capitalismo": entrevista a Viva Belgrado

"Vivimos en un mundo vertebrado por el capitalismo": entrevista a Viva Belgrado

Dos cantinas en el axis mundi

Dos cantinas en el axis mundi

¿Con quién pasarías el fin del mundo?: Reseña de Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela

¿Con quién pasarías el fin del mundo?: Reseña de Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela

La Ciudad de México atraviesa una serie de apresuradas, de cara al, que se celebrará en el país en menos de dos meses. Desde el transporte público y vialidades primarias, pasando por otras remodelaciones en sitios turísticos y hasta llegar a nueva pintura de color morado en fachadas y hasta en camiones, la, fue objetivo de memes, específicamente porque incorporó a los logotipos de la ciudad la figura del ajolote, especie en riesgo, pero que hoy se ve mucho en el espacio público.

Lee también

Es imposible no sentir ilusión para los aficionados de, que esta noche vieron cómo su equipo remontó bajo la lluvia a los en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026. Los jugadores universitarios demuestran que Efraín Juárez tenía razón en sus gestos sobre este equipo... Le sobran.

Finalmente, Pumas ganó y la afición festejó ilusionada por llegar a la parte final de la temporada de la mejor forma. En redes sociales también se expresó la afición con los mejores memes.

Meme del partido Pumas VS Juárez. Imagen: X
Meme del partido Pumas VS Juárez. Imagen: X
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]