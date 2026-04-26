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La Ciudad de México atraviesa una serie de remodelaciones apresuradas, de cara al Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en el país en menos de dos meses. Desde el transporte público y vialidades primarias, pasando por otras remodelaciones en sitios turísticos y hasta llegar a nueva pintura de color morado en fachadas y hasta en camiones, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, fue objetivo de memes, específicamente porque incorporó a los logotipos de la ciudad la figura del ajolote, especie en riesgo, pero que hoy se ve mucho en el espacio público.
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Es imposible no sentir ilusión para los aficionados de Pumas, que esta noche vieron cómo su equipo remontó bajo la lluvia a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026. Los jugadores universitarios demuestran que Efraín Juárez tenía razón en sus gestos sobre este equipo... Le sobran.
Finalmente, Pumas ganó y la afición festejó ilusionada por llegar a la parte final de la temporada de la mejor forma. En redes sociales también se expresó la afición con los mejores memes.
melc
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