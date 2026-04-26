La Ciudad de México atraviesa una serie de remodelaciones apresuradas, de cara al Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en el país en menos de dos meses. Desde el transporte público y vialidades primarias, pasando por otras remodelaciones en sitios turísticos y hasta llegar a nueva pintura de color morado en fachadas y hasta en camiones, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, fue objetivo de memes, específicamente porque incorporó a los logotipos de la ciudad la figura del ajolote, especie en riesgo, pero que hoy se ve mucho en el espacio público.

— Clara Brugada, ¿Cómo va la remodelación de la CDMX?



— le hace falta más Ajolotes y póngale más morado pic.twitter.com/ThoEt852Wg — La Abuela García®™ (@rthur013) April 24, 2026

una vez más se confirma que clara brugada solo tiene dos personalidades: ajolote morado o sucursal del toks https://t.co/Z3Rqx5edmV — carlos buburrón (@CBuburron) April 9, 2026

Clara Brugada cuando le piden una remodelación a fondo de la Ciudad de México:

“necesita más morado y más ajolotes” pic.twitter.com/6gKmtArLNI — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 23, 2026

Clara Brugada eligiendo quienes SÍ pueden salir a ver el Mundial... pic.twitter.com/QT5wXoSNcv — La Abuela García®™ (@rthur013) April 17, 2026

brugadizar

​De Brugada (Clara Brugada, política mexicana) e -izar

​tr. Neol. Polít. Intervenir el espacio público mediante la saturación cromática de pigmentos morados y la proliferación iconográfica de ajolotes con fines de propaganda política



​ANT: sandracuevizar (v. tr.) https://t.co/WohYiQikmU pic.twitter.com/WacVrNid1E — Anakes 🟪 (@anakes_angel) April 21, 2026

Clara Brugada luego de pintar todo de morado y poner ajolotes en todo pic.twitter.com/LDVMzrQZZZ — Sergio del Bienestar (@sergiosheinbaum) April 24, 2026

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Es imposible no sentir ilusión para los aficionados de Pumas, que esta noche vieron cómo su equipo remontó bajo la lluvia a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026. Los jugadores universitarios demuestran que Efraín Juárez tenía razón en sus gestos sobre este equipo... Le sobran.

Finalmente, Pumas ganó y la afición festejó ilusionada por llegar a la parte final de la temporada de la mejor forma. En redes sociales también se expresó la afición con los mejores memes.

Meme del partido Pumas VS Juárez. Imagen: X

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