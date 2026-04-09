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Los que se realizan en la han generado molestia e incluso asombro entre los usuarios, debido a que en algunos andenes y transbordos han sido retirados los pisos y acabados en paredes, mientras que la iluminación se redujo, lo que genera un ambiente lúgubre.

En el trasbordo de la estación Bellas Artes, fue retirado el piso y las paredes lucen solo con el concreto y algunas tuberías expuestas; algunas escaleras fueron bloqueadas al paso de los .

Una situación similar se registra en la estación Hidalgo donde fueron retiradas las imágenes publicitarias de las paredes y predominan las paredes de concreto con tuberías expuestas.

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Usuarios han mostrado su molestia debido a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la Línea 2 del Metro. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.
Usuarios han mostrado su molestia debido a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la Línea 2 del Metro. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Al respecto, el director del Sistema de Transporte Colectivo (), Adrián Rubalcava informó que se trata de los trabajos que más “sienten los usuarios” y que están generando molestias, pero “son obras que van a perdurar en el tiempo y no solamente son una ‘manita de gato’, sino que es una intervención profunda e importante”.

Detalló que entre las obras de rehabilitación están la mejora de iluminación, ventilación, estructuras, el sistema contra incendios y cambio de torniquetes.

También se está dando mantenimiento general a los trenes y se realiza un mejoramiento de las vías, que incluye alineación, sustitución de durmientes, revisión y desgaste del riel, entre otras.

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Las obras de rehabilitación se están llevando a cabo en iluminación, ventilación, estructuras, así como el sistema contra incendios y el cambio de torniquetes. Fotos: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.
Las obras de rehabilitación se están llevando a cabo en iluminación, ventilación, estructuras, así como el sistema contra incendios y el cambio de torniquetes. Fotos: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Los trabajos en la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, deberán concluir antes de que inicie el Mundial de Fútbol.

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jecg/cr

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