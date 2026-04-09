Más Información
Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez; "que esté en el poder es un logro para todos", dice la escritora
Compañeros detuvieron y desarmaron a Osmar tras asesinar a docentes en Michoacán; autoridades aún no localizan celular del joven
Los trabajos de modernización que se realizan en la Línea 2 del Metro han generado molestia e incluso asombro entre los usuarios, debido a que en algunos andenes y transbordos han sido retirados los pisos y acabados en paredes, mientras que la iluminación se redujo, lo que genera un ambiente lúgubre.
En el trasbordo de la estación Bellas Artes, fue retirado el piso y las paredes lucen solo con el concreto y algunas tuberías expuestas; algunas escaleras fueron bloqueadas al paso de los usuarios.
Una situación similar se registra en la estación Hidalgo donde fueron retiradas las imágenes publicitarias de las paredes y predominan las paredes de concreto con tuberías expuestas.
Lee también ¿Vives en el Edomex? Padres ya podrán elegir libremente el orden de apellidos de sus hijos; diputados aprueban reformas al Código Civil
Al respecto, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava informó que se trata de los trabajos que más “sienten los usuarios” y que están generando molestias, pero “son obras que van a perdurar en el tiempo y no solamente son una ‘manita de gato’, sino que es una intervención profunda e importante”.
Detalló que entre las obras de rehabilitación están la mejora de iluminación, ventilación, estructuras, el sistema contra incendios y cambio de torniquetes.
También se está dando mantenimiento general a los trenes y se realiza un mejoramiento de las vías, que incluye alineación, sustitución de durmientes, revisión y desgaste del riel, entre otras.
Lee también Sindicato del Metro pide a la jefa de Gobierno atender sus demandas; hay malestar en la base trabajadora
Los trabajos en la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, deberán concluir antes de que inicie el Mundial de Fútbol.
Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]