Así celebraron los Pumas el liderato del Clausura 2026 tras empate de Chivas

El momento en el que conocieron la noticia se vivió cuando se encontraban viajando de regreso a la Ciudad de México, en pleno autobús.

En un video, difundido en las redes sociales de la escuadra universitaria, se puede observar como el cuerpo técnico y los jugadores estaban al pendiente del partido de los rojiblancos.

Cuando se terminó el duelo, todos estallaron de emoción. Gritos, aplausos y chiflidos se hicieron presentes en el camión.

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La emotiva celebración de los Pumas, por su liderato, fue acompañada con el siguiente mensaje: “¡LÍDERES! El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! ¡Nos vemos en liguilla!”.

Por supuesto, el resultado del Rebaño fue festejado, de manera más que efusiva, por todos los integrantes del plantel auriazul.

¡LÍDERES! 👊



El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙



¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

Los Pumas de Efraín Juárez cumplieron con su tarea, al derrotar (0-2) al Pachuca en el estadio Hidalgo.

Hicieron lo que necesitaban para mantener vivas sus esperanzas de quedarse con el liderato, pero todavía tenían que esperar el resultado de las Chivas.

Con goles de Uriel Antuna y Robert Morales, el conjunto auriazul consiguió la victoria que le metería presión al Rebaño, en su duelo contra el Tijuana, que se disputó, inmediatamente, después de que se escuchara el silbatazo final en la Bella Airosa.

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Los tres puntos le permitieron al Club Universidad Nacional llegar a 36, producto de 10 triunfos y seis empates, con los que se instalaron en la cima de la clasificación.

La escuadra de Gabriel Milito no logró pasar del empate sin anotaciones y dividió unidades con los Xolos en el estadio Akron.

Los tapatíos llegaron a 36 puntos, pero su diferencia de goles (+16) fue menor que la de los Pumas (+17), por lo que dejaron escapar el primer lugar de la tabla.

Una anotación fue la que le permitió a Efraín Juárez y sus dirigidos asegurar el liderato del Clausura 2026 porque tuvieron las mismas unidades que las Chivas y los mismos tantos en contra (17).