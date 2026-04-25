Pumas cierra la fase regular del Clausura 2026 con los mejores MEMES; la afición festeja la victoria ante Pachuca

Pumas cerró la fase regular del Clausura 2026 con una victoria (0-2) ante Pachuca. Con la mirada puesta en la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, los auriazules se adueñaron del triunfo gracias a las anotaciones de Uriel Antuna (4') y Robert Morales (48').

El desempeño de los dirigidos por Efraín Juárez permite que la afición del equipo capitalino sueñe con la octava estrella, de cara a la Liguilla del torneo.

Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.

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Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Pumas en el Estadio Hidalgo

Pumas en este torneo: pic.twitter.com/3Tu7Xqok1h — Capitán Lirismo 🚂/🔴⚫ (@arturiano33) April 25, 2026

Los Pumas van a ser campeones mientras nosotros grabamos pic.twitter.com/hBMNlHgIta — rroberto (@rroberto_az) April 26, 2026

Todo México esperando a que pumas gane un título: https://t.co/oTLk23RQzr pic.twitter.com/z3I3CJGA2o — Karlo #PorLaOctava (@karlo_Cfp_) April 25, 2026

La octava nos fue prometida hace 3000 años https://t.co/FkDcCwK10W — Diego (@DiegoDidago) April 26, 2026

La patada más tranquila de los jugadores de Pachuca vs Pumas: pic.twitter.com/XqPTnqbAqJ — MT2 (@madrid_total2) April 26, 2026

La vida desde que Efrain es DT del Pumotas pic.twitter.com/xqXRCCaM4P — AuriVirgo (@Fercasta08) April 26, 2026

La dividida más normal en el Pumas vs Pachuca. pic.twitter.com/SF1BPFNKKQ — Análisis Puma (@AnalisisPuma) April 26, 2026