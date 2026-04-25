Más Información
Pumas cierra la fase regular del Clausura 2026 con los mejores MEMES; la afición festeja la victoria ante Pachuca
Pumas cerró la fase regular del Clausura 2026 con una victoria (0-2) ante Pachuca. Con la mirada puesta en la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, los auriazules se adueñaron del triunfo gracias a las anotaciones de Uriel Antuna (4') y Robert Morales (48').
El desempeño de los dirigidos por Efraín Juárez permite que la afición del equipo capitalino sueñe con la octava estrella, de cara a la Liguilla del torneo.
Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.
Lee también Tigres avanza a la Liguilla y despide a Mazatlán del futbol mexicano
Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Pumas en el Estadio Hidalgo
Noticias según tus intereses
[Publicidad]