Pumas cierra la fase regular del Clausura 2026 con los mejores MEMES; la afición festeja la victoria ante Pachuca

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cerró la fase regular del Clausura 2026 con una victoria (0-2) ante Pachuca. Con la mirada puesta en la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, los auriazules se adueñaron del triunfo gracias a las anotaciones de Uriel Antuna (4') y Robert Morales (48').

El desempeño de los dirigidos por Efraín Juárez permite que la afición del equipo capitalino sueñe con la octava estrella, de cara a la Liguilla del torneo.

Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.

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Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Pumas en el Estadio Hidalgo

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