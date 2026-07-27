El secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, Raúl Basulto, informó que ya está funcionando el acceso del Metro Chabacano al Jardín Flotante.

En redes sociales, el funcionario precisó que, a un mes de su inauguración, los usuarios ya podrán entrar o salir del Jardín Flotante usando la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Esta fue parte de la intervención que desarrollamos. Como hemos venido diciendo, el Jardín Flotante concluyó su construcción, esa fue la razón por la cual tuvimos a bien, desde hace más de un mes, abril y hoy (ayer) estamos abriendo la estación chabacano que tiene conexión con este Jardín y que hoy prácticamente queda concluida”, sostuvo.

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El Secretario explicó que la entrada, desde el Jardín Flotante al Metro, tendrá un costo de cinco pesos, pero a pocos metros de distancia hay un puente peatonal en donde las personas que circulen por el paso elevado, y que no quieran entrar al Metro o salir por ahí, podrán descender hacia Calzada de Tlalpan de manera gratuita.

“Aquí está el puente peatonal, prácticamente pasando la estación San Antonio Abad es el último puente, y aquí estamos informando que concluye el Jardín Flotante. En este espacio podemos informar que de manera gratuita la población podrá ascender o descender del Jardín, que permita que prácticamente sea el último tramo de este Jardín Flotante, pero también es importante decir que, a escasos 300 metros más adelante, tenemos ya el acceso a la estación Chabacano. Toda la población que quiera ingresar directamente al Metro lo podrá hacer”, puntualizó Raúl Basulto.

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¡Buenas noticias! A partir de hoy ya está abierto el nuevo acceso de la estación Chabacano de la L2 del @MetroCDMX, que conecta con el Jardín Flotante Tlallipan. Conoce cómo funciona este acceso y lo que debes tomar en cuenta para ingresar con tu Tarjeta MI. pic.twitter.com/h0sZKJhiFp — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) July 27, 2026

LL