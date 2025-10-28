A sus 49 años, Ninel Conde sigue sumándole cambios a su cuerpo, específicamente a su rostro, el cual ha tenido varias modificaciones en los últimos años, tantas, que seguidores de la actriz aseguran que "ya no la reconocen", y con este nuevo cambio, afirman que Ninel ya es más una "caricatura".

Tras su participación en "La casa de los famosos México", donde no salió tan bien librada como esperaba, la llamada "bombón asesino" ha anunciado con bombo y platillo que se vienen sorpresas, aunque hasta ahora la única sorpresa es que luce ojos en color verde.

Fue a mediados de octubre que presumió sus ojos de color en una sesión de fotos otoñal, y hace unas horas compartió varias imágenes luciendo no sólo sus ojos verdes, sino un cambio de color en el cabello.

Lee también: Ninel Conde reaparece en televisión y su rostro otra vez da de qué hablar; "esa mujer no es Ninel"

Así luce Ninel Conde en octubre de 2025. Presume sus ojos de color y labios voluminosos.

Ninel se ha vuelto amante de los labios voluminosos, contrario a lo que lucía hace años, un rostro con facciones finas, incluído sus delgados labios, algo que mencionan los cibernautas cuando piensan en la "Ninel de antes".

"Extraño a la Ninel Conde de Rebelde Alma Rey, pareces otra persona", se lee entre los comentarios de las fotos.

Ninel es disciplinada, así que en cada oportunidad luce su tonificado cuerpo que si bien también tiene arreglitos estéticos, también es producto de horas de gimnasio y estricta dieta.

Ninel Conde presume nuevo look y cuerpazo.

Reaccionan a más cambios en el rostro de Ninel Conde

Los ojos de color de Ninel causaron reacciones entre los cibernautas, la sorpresa y la incredulidad de quienes la siguen desde hace años no se hizo esperar y los comentarios al respecto se leen en la publicación que hizo Conde en Instagram.

"Cada vez se parece menos a Ninel y mucho más a Wendy". "Tan bella que era...ahora parece una caricatura". "¿Qué le pasó?".

Ninel Conde en 2004, cuando interpretó a Alma rey en "Rebelde", y en 2025 respectivamente.

Lee también: Ninel Conde comparte dos fotos de su rostro y ¡otra vez impacta a sus seguidores!

Niurka Marcos, colega y crítica de Ninel, opinó hace unos meses que para ella Ninel padecía dismorfofobia, es decir, la obsesión por las cirugías estéticas en el rostro; este trastorno mental lleva a la persona a someterse repetidamente a procedimientos estéticos en un intento compulsivo de corregir imperfecciones que causan angustia, generando una adicción o dependencia a la cirugía plástica.

rad