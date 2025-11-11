Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Lucharon contra demonios, rompieron récords de vistas, conquistaron las listas de reproducción y ahora van por su primer Grammy; sin embargo, las integrantes de no podrán competir en la ceremonia de los

La cinta de Netflix, “KPop Demon Hunters”, fue declarada inelegible por la Academia Británica de Cine y Televisión, por lo que no será considerada para la entrega del 2026.

De acuerdo con información publicada por la revista "Variety", el comité de estos premios rechazó una apelación formal de la plataforma, en la que pedían que se reconsiderara la participación del filme bajo la cláusula de “circunstancias excepcionales”.

Lee también

Las reglas del BAFTA son claras, y exigen, a cualquier película que pretenda participar, un estreno comercial (es decir en salas tradicionales) con al menos diez funciones en el Reino Unido durante siete días consecutivos.

Netflix argumentó que la película, aunque dos meses después de su llegada a streaming, había sido proyectada en 264 salas del Reino Unido los días 23 y 24 de agosto; además de funciones especiales en 528 cines durante el fin de semana de Halloween; pero para la Academia esto no fue suficiente.

Producida por Sony Pictures, la historia sigue a un grupo de estrellas del K-pop que, además de llenar estadios, tienen una doble vida como cazadoras de demonios. Su combinación de fantasía, cultura pop y música convirtió al filme en un fenómeno global, mientras su banda sonora se volvió un éxito en plataformas digitales.

El tema principal, “Golden”, ya obtuvo tres nominaciones al Grammy, incluida canción del año; además sigue escalando posiciones en las listas de Billboard.

Pero no todo está perdido para las cazadoras, a pesar del rechazo de los BAFTA, hay una puerta que todavía no se ha cerrado: la del Oscar, donde es favorita para competir en la categoría de Mejor película de animación.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia. Foto: Angélica Vale / IG

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]