Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda acaparó las miradas en 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Sarampión golpeó a los más pobres de Guerrero

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Beirut.- Una explosión en una mezquita en la ciudad siria de Homs durante las oraciones del viernes dejó al menos seis muertos y 21 heridos, informaron autoridades.

En imágenes difundidas por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA, por sus siglas en inglés), administrada por el Estado, podía verse sangre en las alfombras del templo, agujeros en las paredes, ventanas rotas y daños por fuego.

La mezquita Imán Alí ibn Abi Talib se encuentra en un área predominantemente alauita del barrio Wadi al-Dhahab en Homs, la tercera ciudad más grande de .

SANA, que citó a una fuente de los servicios de seguridad, indicó que investigaciones preliminares indican que se colocaron dispositivos explosivos dentro de la mezquita.

Las autoridades buscan a los responsables. Se colocó un cordón de seguridad alrededor del templo, informó el Ministerio del Interior sirio en un comunicado.

En las últimas semanas ha habido tensiones en varias partes de Siria, ya que las añejas divisiones sectarias, étnicas y políticas continúan desestabilizando el país, incluso cuando los combates a gran escala han disminuido.

Siria ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde que el presidente fue derrocado el año pasado, luego de una ola de ataques insurgentes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, encabezado por el ahora presidente interino Ahmad al-Sharaa.

Assad, él mismo un alauita, huyó del país hacia Rusia. Los miembros de su secta han sido objeto de represiones. En marzo, una emboscada llevada a cabo por partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de ataques sectarios que dejaron cientos de muertos, la mayoría de ellos alauitas.

El lunes hubo enfrentamientos intermitentes entre las fuerzas del gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias —integradas por combatientes liderados por kurdos— en barrios habitados por poblaciones diversas en la ciudad norteña de Alepo, lo que obligó al cierre temporal de escuelas e instituciones públicas y llevó a los civiles a refugiarse en sus hogares. Por la noche ambas partes anunciaron un alto el fuego en medio de intentos para apaciguar la situación.

