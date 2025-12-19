Más Información
New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU
Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías
Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura
"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal
Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales
Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma
Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación
Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General
Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo
El Ejército de Estados Unidos anunció este viernes que ha iniciado un "ataque a gran escala" contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.
"Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre", informó en un breve comunicado el Comando Central de EU.
Lee también New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU
México envía 80 mil barriles de combustible a Cuba, según Universidad de Texas; "ayuda humanitaria" ante crisis energética
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]