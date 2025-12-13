Se produjeron disparos contra fuerzas sirias y estadounidenses durante una visita de tropas estadounidenses a una histórica ciudad central, dejando dos soldados de EU muertos y otro intérprete civil estadounidense fallecido, informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell en X.

"Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del ejército de los Estados Unidos y un intérprete civil estadounidense murieron y tres resultaron heridos".

Añadió que "el ataque ocurrió mientras los soldados realizaban un combate con un líder clave. Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el Estado Islámico en la región.

Lee también Ahmed al Sharaa proclama “ruptura total” con el régimen de Al-Assad; Siria avanzará "hacia un nuevo amanecer"

Soldados del ejército sirio. Foto: EFE

"Los nombres de los soldados, así como la información de identificación de sus unidades, se mantendrán en secreto hasta 24 horas después de la notificación a los familiares. Este ataque está actualmente bajo investigación activa".

Pete Hegseth, secretario de Guerra, posteó en X que "el salvaje que perpetró este ataque fue asesinado por fuerzas aliadas. Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos los cazará, los encontrará y los matará sin piedad".

El Comando Central de EU detalló que la acción fue "resultado de una emboscada tendida por un pistolero solitario del ISIS (Estado Islámico) en Siria. El pistolero fue atacado y abatido".

El tiroteo tuvo lugar cerca de Palmira, según la agencia estatal de noticias SANA. Los heridos fueron trasladados en helicóptero a la guarnición de Al-Tanf, cerca de la frontera con Irak y Jordania.

SANA dijo que el atacante murió, sin proporcionar más detalles.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad sirias resultaron heridos, así como varios estadounidenses. Añadió que el atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias.

Relaciones diplomáticas entre EU y Siria

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el grupo Estado Islámico (EI).

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI mientras Damasco mejora sus relaciones con los países occidentales tras la caída del presidente Bashar al-Assad el año pasado, cuando los insurgentes capturaron su sede del poder en Damasco.

Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Al-Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de la familia Al-Assad. El presidente interino, Ahmad al-Sharaa, realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con el presidente Donald Trump.

Sean Parnell a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Lee también Siguen los combates en la frontera entre Tailandia y Camboya pese al anuncio de tregua de Trump

El EI fue derrotado en Siria en 2019, pero sus células latentes aún perpetran ataques letales en el país. Naciones Unidas afirma que el grupo aún cuenta con entre 5 mil y 7 mil combatientes en Siria e Irak.

Las tropas estadounidenses, que han mantenido presencia en diferentes partes de Siria —incluida la guarnición de Al-Tanf en la provincia central de Homs— para entrenar a otras fuerzas como parte de una amplia campaña contra el EI, han sido blanco de ataques en el pasado.

Uno de los ataques más mortíferos ocurrió enen 2019 la ciudad norteña de Manbij, cuando una explosión mató a dos militares estadounidenses, dos civiles estadounidenses y otras personas sirias mientras realizaban una patrulla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc