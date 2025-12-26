Más Información

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda acaparó las miradas en 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Sarampión golpeó a los más pobres de Guerrero

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Un palestino embistió con su vehículo a un grupo de personas y luego apuñaló a otra el viernes en el norte de , causando la , informó la policía.

En un principio, el atacante dirigió su vehículo contra el grupo de individuos en la ciudad norteña de , matando a un hombre, y luego aceleró hacia una carretera, donde apuñaló mortalmente a una joven, indicó la policía.

Acto seguido, el agresor se encaminó hacia la ciudad cercana de Afula, pero un transeúnte intervino y el atacante fue herido a tiros, agregaron fuentes policiales.

Los dos fallecidos fueron declarados muertos por paramédicos en el lugar, informaron los servicios de rescate de Israel. Un adolescente fue hospitalizado con heridas leves sufridas en el atropello, según testigos.

La guerra en Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada. Foto: EFE
La guerra en Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada. Foto: EFE

El atacante, quien fue hospitalizado, provenía de Cisjordania, añadió la policía.

La ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada. Se han incrementado los ataques por parte de milicianos palestinos, y también la violencia de colonos israelíes hacia palestinos.

En septiembre, atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén durante la hora pico de la mañana, matando a seis personas y hiriendo a otras 12, según autoridades israelíes.

Israel ordena actuar "con contundencia" tras muerte de dos personas en ataque palestino

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército responder "con contundencia e inmediatez" contra la aldea palestina de la que procede el presunto agresor en el atropello y apuñalamiento que ha causado dos muertos en el norte de Israel.

"El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con contundencia e inmediatez contra la aldea de Qabatiya, de donde provenía el terrorista asesino. Todos los terroristas deben ser localizados y desmantelados, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser destruida", dice un comunicado castrense.

Por su parte, el Ejército también anunció que sus fuerzas se preparan para "una operación" en Qabatiya, y dijo que contaban con tropas de refuerzo en la zona del suceso, la ciudad israelí de Beit Shean y la cercana Afula.

