Un palestino embistió con su vehículo a un grupo de personas y luego apuñaló a otra el viernes en el norte de Israel, causando la muerte de dos, informó la policía.

En un principio, el atacante dirigió su vehículo contra el grupo de individuos en la ciudad norteña de Beit Shean, matando a un hombre, y luego aceleró hacia una carretera, donde apuñaló mortalmente a una joven, indicó la policía.

Acto seguido, el agresor se encaminó hacia la ciudad cercana de Afula, pero un transeúnte intervino y el atacante fue herido a tiros, agregaron fuentes policiales.

Los dos fallecidos fueron declarados muertos por paramédicos en el lugar, informaron los servicios de rescate de Israel. Un adolescente fue hospitalizado con heridas leves sufridas en el atropello, según testigos.

La guerra en Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada. Foto: EFE

Lee también VIDEO "Jesús es palestino": Cartel sorprende en Times Square y causa revuelo entre espectadores durante celebraciones de Navidad

El atacante, quien fue hospitalizado, provenía de Cisjordania, añadió la policía.

La guerra en Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada. Se han incrementado los ataques por parte de milicianos palestinos, y también la violencia de colonos israelíes hacia palestinos.

En septiembre, atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén durante la hora pico de la mañana, matando a seis personas y hiriendo a otras 12, según autoridades israelíes.

Israel ordena actuar "con contundencia" tras muerte de dos personas en ataque palestino

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército responder "con contundencia e inmediatez" contra la aldea palestina de la que procede el presunto agresor en el atropello y apuñalamiento que ha causado dos muertos en el norte de Israel.

"El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con contundencia e inmediatez contra la aldea de Qabatiya, de donde provenía el terrorista asesino. Todos los terroristas deben ser localizados y desmantelados, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser destruida", dice un comunicado castrense.

Por su parte, el Ejército también anunció que sus fuerzas se preparan para "una operación" en Qabatiya, y dijo que contaban con tropas de refuerzo en la zona del suceso, la ciudad israelí de Beit Shean y la cercana Afula.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc