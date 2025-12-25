Más Información

Esta , un polémico cartel apareció en las pantallas de en , lo que ocasionó varias críticas por parte de los espectadores del lugar debido al mensaje que tenía.

"Jesús es palestino" se podía leer en el anuncio con letras negras y un fondo verde brillante en las alturas del emblemático sitio de la Gran Manzana durante las festividades navideñas.

Los turistas presentes expresaron que esta acción era un elemento incendiario y divisivo que ayudaba a incrementar las disputas en medio de las celebraciones decembrinas, de acuerdo con el medio New York Post.

"Es un mensaje bastante divisivo; si eres pro palestino, te parecerá bien", comentó una persona de la audiencia entrevistado por el medio.

Otro asistente a Times Square declaró que Jesús es “para todos” y que no es necesario ser “específico”.

Adeb Ayoub, director ejecutivo nacional del ADC a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Adeb Ayoub, director ejecutivo nacional del ADC a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

ADC, la organización encargada del cartel publicitario

El Comité Antidiscriminatorio Árabe-Americano (ADC) se encargó de financiar el proyecto, con el objetivo de generar debate y protestas durante las festividades de fin de año, de acuerdo con el medio.

Adeb Ayoub, director ejecutivo nacional de la organización, aseguró que alquilaron la publicidad en Times Square desde principios del 2025, ocupando el espacio desde hace meses para transmitir semanalmente distintos mensajes.

Por otro lado, explicó que el anunció digital tiene la finalidad de que las comunidades que habitan en Estados Unidos (comunidades árabes, musulmanas y cristianas), encuentren sus puntos en común en esta época de mucha actividad en Nueva York.

"Hay muchas más similitudes entre los árabes, los musulmanes y los cristianos en este país de lo que otros quieren permitirnos creer, y hay similitudes y hay un miedo a la cultura, a la religión compartida", dijo Ayoub a New York Post.

