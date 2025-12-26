Más Información

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda marcó el ritmo del año 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Sarampión golpeó a los más pobres de Guerrero

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

El presidente ucraniano, , dijo que se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, , como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto con Rusia.

"Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del ", indicó Zelensky en sus redes sociales.

El anuncio se produce después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.

La nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, según avanzó Zelensky a la prensa esta semana.

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP
Sin embargo, es poco probable que Moscú abandone sus estrictas exigencias territoriales, incluida la de que Ucrania se retire por completo de la región oriental del Donbás.

Igualmente, Rusia ha reiterado que las ambiciones atlantistas de Ucrania son una línea roja.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó este viernes que "hubo un contacto telefónico" entre rusos y estadounidenses, pero no dio detalles alegando que "la difusión de estas informaciones podría perjudicar el proceso negociador".

"Se ha acordado proseguir el diálogo", añadió en una conversación con varios medios, entre ellos AFP.

El jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que los avances para poner fin al conflicto eran "lentos pero constantes".

